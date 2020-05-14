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Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 15 лис, 2020 13:14
unknownurl написав:
Ещё онлайн обмен доступен в Банке «Львов», но там курсы спрятаны в ИБ только для клиентов.
Уже интересно, там курс в кассе лучший. У Вас есть ИБ? там курсы лучше (не хуже) чем в кассе?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: Нед 15 лис, 2020 15:35
gorbatiuk_v написав:
последнее время радуют курсом пумб и а-банк, вход/выход - без %
авыход как в моно через депозит?
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sinxro
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Додано: Нед 15 лис, 2020 22:12
sinxro написав: gorbatiuk_v написав:
последнее время радуют курсом пумб и а-банк, вход/выход - без %
авыход как в моно через депозит?
Вихід через касу, але від депозиту банка теж не відмовиться, якщо така ваша ласка.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 11:20
unknownurl написав:
Ещё онлайн обмен доступен в Банке «Львов», но там курсы спрятаны в ИБ только для клиентов.
Горячка Львова говорит, что онлайн-обмен - только для юриков.
Кто может подтвердить/опровергнуть ?
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Додано: Вів 08 гру, 2020 17:47
Я так понимаю Сима или шото знает или у них казначей заболел
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 08 гру, 2020 21:55
clientage написав:
Я так понимаю Сима или шото знает или у них казначей заболел
28,17 28,37 ?
И шо тут удивительного?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Вів 08 гру, 2020 22:30
ukrprom2014 написав: clientage написав:
Я так понимаю Сима или шото знает или у них казначей заболел
28,17 28,37 ?
И шо тут удивительного?
Вообще-то эксим покупает онлайн по 28.20 в то время как РБА и ТАС продают по 28.18
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Сер 09 гру, 2020 00:06
velvet
А гарантия что успеешь купить и продать?
(Имея например на плативке 2818, получаем 100$ только завтра, а еще завести на Эксим и продать...)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:40
Мінфін зібрав корисну інфу по онлайн обмінках
залишу тут посилання
сроки, умови, ліміти і тд ітпhttps://minfin.com.ua/ua/2020/12/10/56804754/
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greenozon
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