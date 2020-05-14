RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 63646566
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 09:46

Чомусь на https://mustbe.ml/kurs/ зникла можливість сортування по найкращому/найгіршому курсу. Чи це не баг, а фіча?
andresBeck
Аватар користувача
 
Повідомлень: 56
З нами з: 23.12.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 09:48

  andresBeck написав:Чомусь на https://mustbe.ml/kurs/ зникла можливість сортування по найкращому/найгіршому курсу. Чи це не баг, а фіча?

Хм, у меня работает сортировка.
Какой браузер ? Скриншот покажите.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4947
З нами з: 27.12.17
Подякував: 102 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:10

mustbe Хром, Едж.
https://i.paste.pics/3c58eb787485cbd9ca92644713feef61.png
andresBeck
Аватар користувача
 
Повідомлень: 56
З нами з: 23.12.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:50

  andresBeck написав:mustbe Хром, Едж.
https://i.paste.pics/3c58eb787485cbd9ca92644713feef61.png

Там может быть все что угодно вшито, от контекстной рекламы, до скрытого майнера, а браузеры уже продвинутые, вот и не показывает.
Maksi2
 
Повідомлень: 781
З нами з: 18.06.19
Подякував: 351 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:56

Может просто баннеро-резалка вырезала часть кода и оставила только таблицу и текст
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13528
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7428 раз.
Подякували: 3551 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 63646566
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
онлайн телевидение Омега ТВ бесплатно
Унуноктий » Чет 26 лис, 2020 22:44
0 267
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лис, 2020 22:44
Унуноктий
Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польск 1, 2, 3, 4, 5
R3WIND » Чет 14 тра, 2020 08:54
41 6347
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 вер, 2020 10:10
MASolomko
Проверка фискальных чеков онлайн
ringM57 » Чет 30 лип, 2020 14:29
0 277
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лип, 2020 14:29
ringM57

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91522)
14.12.2020 11:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.