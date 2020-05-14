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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 14 гру, 2020 09:46
Чомусь на
Додано: Пон 14 гру, 2020 09:48
Хм, у меня работает сортировка.
Какой браузер ? Скриншот покажите.
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:10
mustbe Хром, Едж.
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:50
Там может быть все что угодно вшито, от контекстной рекламы, до скрытого майнера, а браузеры уже продвинутые, вот и не показывает.
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:56
Может просто баннеро-резалка вырезала часть кода и оставила только таблицу и текст
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:59
Да, скорее всего какой-нибудь адблок что-то режет.
Попробуйте его отключить или поиграться с настройками.
Если есть возможность - покажите его лог.
Насчет майнера - смешно
Додано: Пон 14 гру, 2020 12:23
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Точно. Adguard порізав. Додав у виключення. Тепер все ок.
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