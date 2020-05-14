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Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 14 гру, 2020 09:46
Чомусь на https://mustbe.ml/kurs/
зникла можливість сортування по найкращому/найгіршому курсу. Чи це не баг, а фіча?
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andresBeck
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Додано: Пон 14 гру, 2020 09:48
andresBeck написав:
Чомусь на https://mustbe.ml/kurs/
зникла можливість сортування по найкращому/найгіршому курсу. Чи це не баг, а фіча?
Хм, у меня работает сортировка.
Какой браузер ? Скриншот покажите.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 11:10
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andresBeck
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Додано: Пон 14 гру, 2020 11:50
Там может быть все что угодно вшито, от контекстной рекламы, до скрытого майнера, а браузеры уже продвинутые, вот и не показывает.
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Maksi2
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Додано: Пон 14 гру, 2020 11:56
Может просто баннеро-резалка вырезала часть кода и оставила только таблицу и текст
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Додано: Пон 14 гру, 2020 11:59
Да, скорее всего какой-нибудь адблок что-то режет.
Попробуйте его отключить или поиграться с настройками.
Если есть возможность - покажите его лог.
Насчет майнера - смешно
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mustbe
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Додано: Пон 14 гру, 2020 12:23
Точно. Adguard порізав. Додав у виключення. Тепер все ок.
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andresBeck
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:01
У меня адблок залочил. Но что-то же должно было измениться в этой строчке, чтобы и адгард и адблок ее заблочили, так что смех смехом, а строчка к верху мехом.
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