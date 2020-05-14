|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 14 гру, 2020 09:46
Чомусь на
Додано: Пон 14 гру, 2020 09:48
Хм, у меня работает сортировка.
Какой браузер ? Скриншот покажите.
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:10
mustbe Хром, Едж.
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:50
Там может быть все что угодно вшито, от контекстной рекламы, до скрытого майнера, а браузеры уже продвинутые, вот и не показывает.
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:56
Может просто баннеро-резалка вырезала часть кода и оставила только таблицу и текст
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:59
Да, скорее всего какой-нибудь адблок что-то режет.
Попробуйте его отключить или поиграться с настройками.
Если есть возможность - покажите его лог.
Насчет майнера - смешно
Додано: Пон 14 гру, 2020 12:23
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Точно. Adguard порізав. Додав у виключення. Тепер все ок.
Додано: Пон 14 гру, 2020 22:01
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
У меня адблок залочил. Но что-то же должно было измениться в этой строчке, чтобы и адгард и адблок ее заблочили, так что смех смехом, а строчка к верху мехом.
Додано: Чет 17 гру, 2020 13:05
Добавил Львов.
Довольно неплохие курсы рисует
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|