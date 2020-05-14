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Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 17 гру, 2020 14:25
Конвертаційні операції з однієї валюти в іншу, від суми валюти що конвертується
Згідно розпорядження про встановлення курсів валют
Купівля / продаж іноземної валюти на МВРУ 0,5 % (мін. 100 грн.)
Конвертаційні операції з іноземними валютами на МВРУ
0,3 %
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:38
Параноидальный Сбер родил неотключаемую двухфакторную авторизацию,
в связи с чем мы с ним прощаемся
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mustbe
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:59
У грудні УкрЕксім значно знизив тарифи за обмін безготівкової іноземної валюти для фізичних осіб. Наші клієнти за послугою прямого дилінгу можуть попередньо погодити індивідуальний курс операціцї на Міжбанківському валютному ринку, а банк - оперативно проведе операцію та зарахує кошти день у день.
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із ТГ банку
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greenozon
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:23
mustbe написав:
Добавил Львов.
Довольно неплохие курсы рисует
А ПУМБа чому нема? Технічно неможливо чи що?
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andresBeck
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:00
andresBeck написав: mustbe написав:
Добавил Львов.
Довольно неплохие курсы рисует
А ПУМБа чому нема? Технічно неможливо чи що?
клацніть двічі мишею внизу таблиці там де пише "23 / 27"
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Додано: Суб 19 гру, 2020 02:14
УкрГаз убрали?
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 21:03
mustbe написав: unknownurl написав:
Ещё онлайн обмен доступен в Банке «Львов», но там курсы спрятаны в ИБ только для клиентов.
Горячка Львова говорит, что онлайн-обмен - только для юриков.
Кто может подтвердить/опровергнуть ?
Сегодня заметил что меню обмена включили. Раньше было неактивно. Комиссии быть не должно. Еще не менял. физик
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slonslon
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