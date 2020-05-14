Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Конвертаційні операції з однієї валюти в іншу, від суми валюти що конвертується Згідно розпорядження про встановлення курсів валют Купівля / продаж іноземної валюти на МВРУ 0,5 % (мін. 100 грн.) Конвертаційні операції з іноземними валютами на МВРУ 0,3 %
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грнhttp://goo.gl/XOrCSn Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
У грудні УкрЕксім значно знизив тарифи за обмін безготівкової іноземної валюти для фізичних осіб. Наші клієнти за послугою прямого дилінгу можуть попередньо погодити індивідуальний курс операціцї на Міжбанківському валютному ринку, а банк - оперативно проведе операцію та зарахує кошти день у день. --- із ТГ банку
Кто может подтвердить/опровергнуть ? Ибо на сайте Правекса написано иначе:
За яким курсом здійснюється обмін валют: при купівлі в інтернет-банкінгу розраховується орієнтовна сума зарахування по курсам блокування на карті, що вказана https://www.pravex.com.ua/kursy-valyut.
Як правило, наступного дня відбувається фактичне списання гривні та зарахування валюти по курсам розрахунку по картці, який діє в день фактичного списання. Таким чином, з картки списується вказана клієнтом сума в гривні та зараховується валюта по курсу розрахунку.
mustbe написав:Кто может подтвердить/опровергнуть ? Ибо на сайте Правекса написано иначе:
За яким курсом здійснюється обмін валют: при купівлі в інтернет-банкінгу розраховується орієнтовна сума зарахування по курсам блокування на карті, що вказана https://www.pravex.com.ua/kursy-valyut.
Як правило, наступного дня відбувається фактичне списання гривні та зарахування валюти по курсам розрахунку по картці, який діє в день фактичного списання. Таким чином, з картки списується вказана клієнтом сума в гривні та зараховується валюта по курсу розрахунку.
Оговорка о картах. Через счета - операции онлайн по указанным курсам.