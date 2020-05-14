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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 64656667
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:25

Конвертаційні операції з однієї валюти в іншу, від суми валюти що конвертується
Згідно розпорядження про встановлення курсів валют
Купівля / продаж іноземної валюти на МВРУ 0,5 % (мін. 100 грн.)
Конвертаційні операції з іноземними валютами на МВРУ
0,3 %
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:38

Параноидальный Сбер родил неотключаемую двухфакторную авторизацию,
в связи с чем мы с ним прощаемся
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 11:59

У грудні УкрЕксім значно знизив тарифи за обмін безготівкової іноземної валюти для фізичних осіб. Наші клієнти за послугою прямого дилінгу можуть попередньо погодити індивідуальний курс операціцї на Міжбанківському валютному ринку, а банк - оперативно проведе операцію та зарахує кошти день у день.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:23

  mustbe написав:Добавил Львов.
Довольно неплохие курсы рисует


А ПУМБа чому нема? Технічно неможливо чи що?
andresBeck
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:00

  andresBeck написав:
  mustbe написав:Добавил Львов.
Довольно неплохие курсы рисует


А ПУМБа чому нема? Технічно неможливо чи що?

клацніть двічі мишею внизу таблиці там де пише "23 / 27"
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 02:14

УкрГаз убрали?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 21:03

  mustbe написав:
  unknownurl написав:Ещё онлайн обмен доступен в Банке «Львов», но там курсы спрятаны в ИБ только для клиентов.

Горячка Львова говорит, что онлайн-обмен - только для юриков.
Кто может подтвердить/опровергнуть ?

Сегодня заметил что меню обмена включили. Раньше было неактивно. Комиссии быть не должно. Еще не менял. физик
slonslon
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:54

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Правекс добавил обмен онлайн
Курсы доступны здесь https://www.pravex.com.ua/kursy-valyut
Для курса день в день нужно брать значения во вкладке 'Дистанційні курси'
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 11:03

Кто может подтвердить/опровергнуть ?
Ибо на сайте Правекса написано иначе:
За яким курсом здійснюється обмін валют:
при купівлі в інтернет-банкінгу розраховується орієнтовна сума зарахування по курсам блокування на карті, що вказана https://www.pravex.com.ua/kursy-valyut.

Як правило, наступного дня відбувається фактичне списання гривні та зарахування валюти по курсам розрахунку по картці, який діє в день фактичного списання.
Таким чином, з картки списується вказана клієнтом сума в гривні та зараховується валюта по курсу розрахунку.
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 23:43

  mustbe написав:Кто может подтвердить/опровергнуть ?
Ибо на сайте Правекса написано иначе:
За яким курсом здійснюється обмін валют:
при купівлі в інтернет-банкінгу розраховується орієнтовна сума зарахування по курсам блокування на карті, що вказана https://www.pravex.com.ua/kursy-valyut.

Як правило, наступного дня відбувається фактичне списання гривні та зарахування валюти по курсам розрахунку по картці, який діє в день фактичного списання.
Таким чином, з картки списується вказана клієнтом сума в гривні та зараховується валюта по курсу розрахунку.

Оговорка о картах.
Через счета - операции онлайн по указанным курсам.
curiousobro
 
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