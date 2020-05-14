Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 28 гру, 2020 16:33
В мобильном приложении CIB-online внедрен валютобмен с 24.12. Комерційний Індустріальний Банк
Додано: Пон 28 гру, 2020 20:12
Курс повісили прямо на сайті - молодці!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 28 гру, 2020 23:54
Не всё так просто.
То, что висит на сайте в шапке (28.05/28.33) - это карточные курсы.
Онлайн-курсы (28.20/28.40) - пока не вижу откуда тащить
Додано: Вів 29 гру, 2020 03:24
Розводять?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 29 гру, 2020 07:59
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