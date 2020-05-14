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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:33

В мобильном приложении CIB-online внедрен валютобмен с 24.12. Комерційний Індустріальний Банк
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:12

  vollena71 написав:В мобильном приложении CIB-online внедрен валютобмен с 24.12. Комерційний Індустріальний Банк

Курс повісили прямо на сайті - молодці!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:54

  klug написав:Курс повісили прямо на сайті - молодці!

Не всё так просто.
То, что висит на сайте в шапке (28.05/28.33) - это карточные курсы.
Онлайн-курсы (28.20/28.40) - пока не вижу откуда тащить
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 03:24

  mustbe написав:
  klug написав:Курс повісили прямо на сайті - молодці!

Не всё так просто.
То, что висит на сайте в шапке (28.05/28.33) - это карточные курсы.
Онлайн-курсы (28.20/28.40) - пока не вижу откуда тащить

Розводять?
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Клуб анонімних диванних аналітиків.
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  klug написав:Розводять?

Угу
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:58

  mustbe написав:
  klug написав:Розводять?

Угу

Смикніть підтримку, хто клієнт. Прогромізди, схоже, вже святкують і не той датасорс наклікали.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:09

Добавил КомИнБанк
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:23

mustbe
а с пумб шо не так?
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:31

  чик написав:mustbe
а с пумб шо не так?

а его спрятали под даблкликом на "24 / 28" в левой тройке (у левом нижнем углу)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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