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Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 28 гру, 2020 16:33
В мобильном приложении CIB-online внедрен валютобмен с 24.12. Комерційний Індустріальний Банк
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vollena71
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Додано: Пон 28 гру, 2020 20:12
vollena71 написав:
В мобильном приложении CIB-online внедрен валютобмен с 24.12. Комерційний Індустріальний Банк
Курс повісили прямо на сайті - молодці!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Пон 28 гру, 2020 23:54
klug написав:
Курс повісили прямо на сайті - молодці!
Не всё так просто.
То, что висит на сайте в шапке (28.05/28.33) - это карточные курсы.
Онлайн-курсы (28.20/28.40) - пока не вижу откуда тащить
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mustbe
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Додано: Вів 29 гру, 2020 03:24
mustbe написав: klug написав:
Курс повісили прямо на сайті - молодці!
Не всё так просто.
То, что висит на сайте в шапке (28.05/28.33) - это карточные курсы.
Онлайн-курсы (28.20/28.40) - пока не вижу откуда тащить
Розводять?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 29 гру, 2020 07:59
klug написав:
Розводять?
Угу
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mustbe
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Додано: Вів 29 гру, 2020 13:58
mustbe написав: klug написав:
Розводять?
Угу
Смикніть підтримку, хто клієнт. Прогромізди, схоже, вже святкують і не той датасорс наклікали.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 29 гру, 2020 23:09
Добавил КомИнБанк
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mustbe
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:23
mustbe
а с пумб шо не так?
а шо делать?
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чик
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:31
чик написав:mustbe
а с пумб шо не так?
а его спрятали под даблкликом на "24 / 28" в левой тройке (у левом нижнем углу)
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 20 січ, 2021 04:50
Несколько дней назад опять пропала сортировалка по курсу (выше-ниже).
Браузер - все время Гугл Хром, ничего не переставлял.
Уже как-то было такое, потом появилось.
mustbe, скажите, это Вы что-то меняете, или у меня браузер чудит?
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Искатель
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