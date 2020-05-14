Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Искатель
Блокувальник реклами відключіть для цього сайту, якщо є.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 20 січ, 2021 06:09
Искатель
Блокувальник реклами відключіть для цього сайту, якщо є.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 20 січ, 2021 09:39
Скорее всего - обновился или сам блокировщик, или его базы и фильтры.
Попробуйте отключить блокировщик или внести сайт в его исключения
Додано: Сер 20 січ, 2021 11:26
Додано: Сер 20 січ, 2021 20:46
Может просто не надо встраивать рекламу (или криптомайнер) в эту строчку чтоб людям не приходилось ничего никуда вносить, особенно в исключения?
Или доход в скрытой рекламе - прежде всего.
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