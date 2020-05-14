|
|
|
Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 20 січ, 2021 06:09
Искатель
Блокувальник реклами відключіть для цього сайту, якщо є.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5308
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 237 раз.
- Подякували: 665 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 січ, 2021 09:39
Искатель написав:
Несколько дней назад опять пропала сортировалка
Скорее всего - обновился или сам блокировщик, или его базы и фильтры.
Попробуйте отключить блокировщик или внести сайт в его исключения
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5088
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 500 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 січ, 2021 11:26
mustbe написав: Искатель написав:
Несколько дней назад опять пропала сортировалка
Скорее всего - обновился или сам блокировщик, или его базы и фильтры.
Попробуйте отключить блокировщик или внести сайт в его исключения
Точно, это он. Внес в исключения - и сразу появилось. Спасибо большое!
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4335
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 651 раз.
- Подякували: 2630 раз.
-
- Профіль
-
4
4
1
Додано: Сер 20 січ, 2021 20:46
mustbe написав: Искатель написав:
Несколько дней назад опять пропала сортировалка
Скорее всего - обновился или сам блокировщик, или его базы и фильтры.
Попробуйте отключить блокировщик или внести сайт в его исключения
Может просто не надо встраивать рекламу (или криптомайнер) в эту строчку чтоб людям не приходилось ничего никуда вносить, особенно в исключения?
Или доход в скрытой рекламе - прежде всего.
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 833
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 07:57
Maksi2 написав:
Может просто не надо встраивать рекламу (или криптомайнер) в эту строчку чтоб людям не приходилось ничего никуда вносить, особенно в исключения?
Не, без криптомайнера и рекламы - никак нельзя )))
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5088
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 500 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:32
mustbe написав: Maksi2 написав:
Может просто не надо встраивать рекламу (или криптомайнер) в эту строчку чтоб людям не приходилось ничего никуда вносить, особенно в исключения?
Не, без криптомайнера и рекламы - никак нельзя )))
Так отож и блокируется эта трахомудия всякими блокировщиками скриптов. )))
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 833
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:36
Maksi2 написав:
Так отож и блокируется эта трахомудия всякими блокировщиками скриптов. )))
Вот просто интересно - где на этой странице вы увидели рекламу или криптомайнер ?
Или - абы ляпнуть ?
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5088
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 500 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|428
|
|
|41
|6777
|
|
|0
|296
|
|