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валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 67686970>
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 06:09

Искатель
Блокувальник реклами відключіть для цього сайту, якщо є.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 09:39

  Искатель написав:Несколько дней назад опять пропала сортировалка

Скорее всего - обновился или сам блокировщик, или его базы и фильтры.
Попробуйте отключить блокировщик или внести сайт в его исключения
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:26

  mustbe написав:
  Искатель написав:Несколько дней назад опять пропала сортировалка

Скорее всего - обновился или сам блокировщик, или его базы и фильтры.
Попробуйте отключить блокировщик или внести сайт в его исключения

Точно, это он. Внес в исключения - и сразу появилось. Спасибо большое!
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:46

  mustbe написав:
  Искатель написав:Несколько дней назад опять пропала сортировалка

Скорее всего - обновился или сам блокировщик, или его базы и фильтры.
Попробуйте отключить блокировщик или внести сайт в его исключения

Может просто не надо встраивать рекламу (или криптомайнер) в эту строчку чтоб людям не приходилось ничего никуда вносить, особенно в исключения?
Или доход в скрытой рекламе - прежде всего. :mrgreen:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 07:57

  Maksi2 написав:Может просто не надо встраивать рекламу (или криптомайнер) в эту строчку чтоб людям не приходилось ничего никуда вносить, особенно в исключения?

Не, без криптомайнера и рекламы - никак нельзя )))
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:32

  mustbe написав:
  Maksi2 написав:Может просто не надо встраивать рекламу (или криптомайнер) в эту строчку чтоб людям не приходилось ничего никуда вносить, особенно в исключения?

Не, без криптомайнера и рекламы - никак нельзя )))

Так отож и блокируется эта трахомудия всякими блокировщиками скриптов. )))
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:36

  Maksi2 написав:Так отож и блокируется эта трахомудия всякими блокировщиками скриптов. )))

Вот просто интересно - где на этой странице вы увидели рекламу или криптомайнер ?
Или - абы ляпнуть ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:20

  mustbe написав:
  Maksi2 написав:Так отож и блокируется эта трахомудия всякими блокировщиками скриптов. )))

Вот просто интересно - где на этой странице вы увидели рекламу или криптомайнер ?
Или - абы ляпнуть ?

Там где ее блокируют блокировщики рекламы и скриптов, вот тут друже:

Зображення
там где красными стрелками - у тебя левая строка с левым сортировщиком и левым скриптом, что ты туда засунул что оно блокируется - одному тебе известно, и да, лишь бы ляпнуть )))
Все работало нормально пока ты не начал жонглировать скриптами этой верхней строчки.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:23

  mustbe написав:Или - абы ляпнуть ?

Вентилятор сам на себе не накине.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:25

  klug написав:
  mustbe написав:Или - абы ляпнуть ?

Вентилятор сам на себе не накине.

Тебе повно як місячок.
Maksi2
 
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