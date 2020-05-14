Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 20 січ, 2021 06:09
Искатель Блокувальник реклами відключіть для цього сайту, якщо є.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Сер 20 січ, 2021 09:39
Искатель написав:
Несколько дней назад опять пропала сортировалка
Скорее всего - обновился или сам блокировщик, или его базы и фильтры.
Попробуйте отключить блокировщик или внести сайт в его исключения
mustbe
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Додано: Сер 20 січ, 2021 11:26
mustbe написав: Искатель написав:
Несколько дней назад опять пропала сортировалка
Скорее всего - обновился или сам блокировщик, или его базы и фильтры.
Попробуйте отключить блокировщик или внести сайт в его исключения
Точно, это он. Внес в исключения - и сразу появилось. Спасибо большое!
Искатель
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Додано: Сер 20 січ, 2021 20:46
mustbe написав: Искатель написав:
Несколько дней назад опять пропала сортировалка
Скорее всего - обновился или сам блокировщик, или его базы и фильтры.
Попробуйте отключить блокировщик или внести сайт в его исключения
Может просто не надо встраивать рекламу (или криптомайнер) в эту строчку чтоб людям не приходилось ничего никуда вносить, особенно в исключения?
Или доход в скрытой рекламе - прежде всего.
Maksi2
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Додано: Чет 21 січ, 2021 07:57
Maksi2 написав:
Может просто не надо встраивать рекламу (или криптомайнер) в эту строчку чтоб людям не приходилось ничего никуда вносить, особенно в исключения?
Не, без криптомайнера и рекламы - никак нельзя )))
mustbe
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Додано: Чет 21 січ, 2021 17:32
mustbe написав: Maksi2 написав:
Может просто не надо встраивать рекламу (или криптомайнер) в эту строчку чтоб людям не приходилось ничего никуда вносить, особенно в исключения?
Не, без криптомайнера и рекламы - никак нельзя )))
Так отож и блокируется эта трахомудия всякими блокировщиками скриптов. )))
Maksi2
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Додано: Чет 21 січ, 2021 17:36
Maksi2 написав:
Так отож и блокируется эта трахомудия всякими блокировщиками скриптов. )))
Вот просто интересно - где на этой странице вы увидели рекламу или криптомайнер ?
Или - абы ляпнуть ?
mustbe
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Додано: Чет 21 січ, 2021 18:20
mustbe написав: Maksi2 написав:
Так отож и блокируется эта трахомудия всякими блокировщиками скриптов. )))
Вот просто интересно - где на этой странице вы увидели рекламу или криптомайнер ?
Или - абы ляпнуть ?
Там где ее блокируют блокировщики рекламы и скриптов, вот тут друже:
там где красными стрелками - у тебя левая строка с левым сортировщиком и левым скриптом, что ты туда засунул что оно блокируется - одному тебе известно, и да, лишь бы ляпнуть )))
Все работало нормально пока ты не начал жонглировать скриптами этой верхней строчки.
Maksi2
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Додано: Чет 21 січ, 2021 18:23
mustbe написав:
Или - абы ляпнуть ?
Вентилятор сам на себе не накине.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Чет 21 січ, 2021 18:25
klug написав: mustbe написав:
Или - абы ляпнуть ?
Вентилятор сам на себе не накине.
Тебе повно як місячок.
Maksi2
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