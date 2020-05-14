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валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:43

  Maksi2 написав:Там где ее блокируют блокировщики рекламы и скриптов

там где красными стрелками - у тебя левая строка с левым сортировщиком и левым скриптом, что ты туда засунул что оно блокируется - одному тебе известно, и да, лишь бы ляпнуть )))
Все работало нормально пока ты не начал жонглировать скриптами этой верхней строчки.

Вы дурак ?
Вы в курсе, что у любого блокировщика и антивируса бывают ложные срабатывания ?
Повторяю ещё раз вопрос: где на этой странице реклама и какие есть признаки наличия криптомайнера ?
Да, на странице имеет место быть жаба-скрипт. Как и на 99.99% любых других страниц.
И что ? Где реклама, где майнер ?
Не надо своё невежество показывать столь явно
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:48

Каждый может открыть код страницы по кнопке F12 в браузере и поискать там майнеры и что угодно. Так ведь?
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 19:02

  Вкладчик1234 написав:Каждый может открыть код страницы по кнопке F12 в браузере и поискать там майнеры и что угодно. Так ведь?

Разумеется.
Но "особо одарённые" этим не заморачиваются, они выше этого и продолжают нести пургу про рекламу и майнеры.
Да сам этот форум читать не возможно без блокировщика, блокируются десятки фреймов и скриптов.
Короче - кто боится майнеров на этой странице - просто отключите на ней джава-скрипт и спите спокойно. Просто потеряется возможность сортировки
mustbe
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  #<1 ... 67686970
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