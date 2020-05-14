Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Maksi2 написав:Там где ее блокируют блокировщики рекламы и скриптов
там где красными стрелками - у тебя левая строка с левым сортировщиком и левым скриптом, что ты туда засунул что оно блокируется - одному тебе известно, и да, лишь бы ляпнуть )))
Все работало нормально пока ты не начал жонглировать скриптами этой верхней строчки.
Вы дурак ?
Вы в курсе, что у любого блокировщика и антивируса бывают ложные срабатывания ?
Повторяю ещё раз вопрос: где на этой странице реклама и какие есть признаки наличия криптомайнера ?
Да, на странице имеет место быть жаба-скрипт. Как и на 99.99% любых других страниц.
И что ? Где реклама, где майнер ?
Не надо своё невежество показывать столь явно