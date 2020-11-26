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Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 10 бер, 2021 20:28
mustbe написав:
Да, поднялся сайт, ну и хорошо. Ему тоже надо иногда отдыхать.
А по Юнексу - и кому верить ? Какой курс правильный ?
Это из приложения скрины. Юнексу верить низзя.
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Додано: Пон 29 бер, 2021 19:17
Акорд приєднався до валютників. Курси є на головній сайту (ближче до низу) https://accordbank.com.ua/
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Додано: Вів 30 бер, 2021 13:46
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Додано: Пон 12 кві, 2021 13:29
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Додано: Пон 12 кві, 2021 15:40
Я мониторинги обменников использую.
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Udalt
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Додано: Сер 14 кві, 2021 09:05
Udalt написав:
Я мониторинги обменников использую.
это какие?
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Додано: Чет 15 кві, 2021 12:39
Добавил Полтаву и Асвио
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mustbe
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Додано: Чет 15 кві, 2021 13:02
mustbe написав:Добавил Полтаву и Асвио
Там УкрСиббанк чет с утра не работает.
ЗЫ: А как сделать даблклик для отображения курсов которых нет в таблице в Хроме на мобильном устройстве?
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Додано: Чет 15 кві, 2021 13:19
unknownurl написав:
mustbe написав:Добавил Полтаву и Асвио
Там УкрСиббанк чет с утра не работает.
ЗЫ: А как сделать даблклик для отображения курсов которых нет в таблице в Хроме на мобильном устройстве?
Подушечкой пальца мягко и отрывисту тапнуть два раза по центру нужной области экрана
Я, правда, иногда котэ своего зову, он носом умеет тапать... за вкусняшку.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 13:25
Да, сибас поломался. Не факт, что починю. Посмотрим.
Сделать даблклик на мобиле - только через костыли, вроде.
Сделать там просто клик, что ли ?
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