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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 69707172>
Повідомлення Додано: Сер 10 бер, 2021 20:28

  mustbe написав:Да, поднялся сайт, ну и хорошо. Ему тоже надо иногда отдыхать.

А по Юнексу - и кому верить ? Какой курс правильный ?

Это из приложения скрины. Юнексу верить низзя.
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Акорд приєднався до валютників. Курси є на головній сайту (ближче до низу) https://accordbank.com.ua/.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 15:40

Я мониторинги обменников использую.
Udalt
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:05

  Udalt написав:Я мониторинги обменников использую.

это какие?
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 12:39

Добавил Полтаву и Асвио
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:02

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

mustbe написав:Добавил Полтаву и Асвио
Там УкрСиббанк чет с утра не работает.

ЗЫ: А как сделать даблклик для отображения курсов которых нет в таблице в Хроме на мобильном устройстве?
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  unknownurl написав:
mustbe написав:Добавил Полтаву и Асвио
Там УкрСиббанк чет с утра не работает.

ЗЫ: А как сделать даблклик для отображения курсов которых нет в таблице в Хроме на мобильном устройстве?

Подушечкой пальца мягко и отрывисту тапнуть два раза по центру нужной области экрана
Я, правда, иногда котэ своего зову, он носом умеет тапать... за вкусняшку.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:25

Да, сибас поломался. Не факт, что починю. Посмотрим.

Сделать даблклик на мобиле - только через костыли, вроде.
Сделать там просто клик, что ли ?
mustbe
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