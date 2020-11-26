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Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 15 кві, 2021 14:15
mustbe написав:
Сделать там просто клик, что ли ?
да, а то котэ мой таки не справляется
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clientage
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Додано: Чет 15 кві, 2021 14:22
clientage написав: mustbe написав:
Сделать там просто клик, что ли ?
да, а то котэ мой таки не справляется
Как скажете )Клик по первой ячейке последней строки таблицы ("29 / 33") - Скрыть/Показать банки без курсов
Кошак свободен )
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mustbe
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Додано: Чет 15 кві, 2021 14:32
mustbe, оо, дякую.
А даблклик масштабирует картинку в экране
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clientage
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Додано: Чет 15 кві, 2021 17:46
clientage написав:
А даблклик масштабирует картинку в экране
Даблклик - работает как и должен.
А масштабирует картинку - наверное таки даблтап )
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mustbe
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 16:01
Починил КомИнБанк
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mustbe
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 19:29
якісь неполадки в південному -
26 Пивденный 0.035 0.039 32.90 33.50 843.58974 957.14286
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Додано: Суб 05 чер, 2021 08:34
Починил Пивденный
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Додано: Вів 29 чер, 2021 20:07
Kubernetes потрібно перевстановити у Docker'i - курси світять "504 Gateway Time-out".
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klug
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Додано: Вів 29 чер, 2021 21:55
klug написав:
Kubernetes потрібно перевстановити у Docker'i - курси світять "504 Gateway Time-out".
Кто все эти люди ? )
Вроде пашет
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mustbe
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Додано: Вів 29 чер, 2021 22:10
mustbe не - не пашет
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