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валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 70717273>
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:15

  mustbe написав:Сделать там просто клик, что ли ?

да, а то котэ мой таки не справляется :(
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:22

  clientage написав:
  mustbe написав:Сделать там просто клик, что ли ?

да, а то котэ мой таки не справляется :(

Как скажете )
Клик по первой ячейке последней строки таблицы ("29 / 33") - Скрыть/Показать банки без курсов
Кошак свободен )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:32

mustbe, оо, дякую.
А даблклик масштабирует картинку в экране
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:46

  clientage написав:А даблклик масштабирует картинку в экране

Даблклик - работает как и должен.
А масштабирует картинку - наверное таки даблтап )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 16:01

Починил КомИнБанк
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 19:29

якісь неполадки в південному -



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  klug написав:Kubernetes потрібно перевстановити у Docker'i - курси світять "504 Gateway Time-out".

Кто все эти люди ? )
Вроде пашет
mustbe
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mustbe не - не пашет
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