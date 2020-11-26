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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 70717273
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 22:32

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mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 11 лип, 2021 18:55

до 1.1.2023 усі банки мають обзавестись відркритим API усіх своїх банківських сервісів (так, йдемо в Єуропу, гармонізуємся і все таке)!

по факту такі АПІ зараз є лише в двох банків - моно і ПБ
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лип, 2021 19:52

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

  greenozon написав:до 1.1.2023 усі банки мають обзавестись відркритим API усіх своїх банківських сервісів (так, йдемо в Єуропу, гармонізуємся і все таке)!
Не обязаны, а могут.

То что предлагает Моно - и близко не стояло рядом с Open Banking. Но если сюда ещё вмешается НБУ то глядя на то что они сотворили с QR-кодом для платежей думаю Open Banking будет максимально черезжопный, склонный к ошибкам, работать будет лишь с 9 до 17 с перерывами на обед выходные. А подтверждение операций будет в рабочие часы будет занимать до двух-трех часов.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 11 лип, 2021 23:19

  vitaliy_berdinskikh написав:Не обязаны, а могут.

А зараз що, не можуть?
Глава 4. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ НАДАВАЧАМИ ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ ДОСТУПУ ДО РАХУНКІВ КОРИСТУВАЧІВ (ВІДКРИТИЙ БАНКІНГ)
Стаття 54. Загальні положення

1. Надавачі платіжних послуг з обслуговування рахунку зобов'язані забезпечувати можливість постійного доступу в режимі реального часу до рахунків (крім кореспондентських рахунків банку та розрахункового рахунку надавача платіжних послуг) своїх користувачів банкам та іншим надавачам платіжних послуг, що отримали право на надання нефінансових платіжних послуг (далі за текстом цієї статті - сторонні надавачі платіжних послуг).

https://ips.ligazakon.net/document/JI03652A?an=740
Що за історія з кодом? Я після прес-конференції про те, що НБУ розробить стандарті і ось у двох словах, що там буде, більше про коди нічого не чув?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 07:56

Юнекс розладився - http://prntscr.com/1hgle6x
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:08

То они где-то USD потеряли.
Думаю - скоро починят
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mustbe
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