Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

greenozon написав:до 1.1.2023 усі банки мають обзавестись відркритим API усіх своїх банківських сервісів (так, йдемо в Єуропу, гармонізуємся і все таке)!
Не обязаны, а могут.
То что предлагает Моно - и близко не стояло рядом с Open Banking. Но если сюда ещё вмешается НБУ то глядя на то что они сотворили с QR-кодом для платежей думаю Open Banking будет максимально черезжопный, склонный к ошибкам, работать будет лишь с 9 до 17 с перерывами на обед выходные. А подтверждение операций будет в рабочие часы будет занимать до двух-трех часов.
Глава 4. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ НАДАВАЧАМИ ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ ДОСТУПУ ДО РАХУНКІВ КОРИСТУВАЧІВ (ВІДКРИТИЙ БАНКІНГ) Стаття 54. Загальні положення
1. Надавачі платіжних послуг з обслуговування рахунку зобов'язані забезпечувати можливість постійного доступу в режимі реального часу до рахунків (крім кореспондентських рахунків банку та розрахункового рахунку надавача платіжних послуг) своїх користувачів банкам та іншим надавачам платіжних послуг, що отримали право на надання нефінансових платіжних послуг (далі за текстом цієї статті - сторонні надавачі платіжних послуг).