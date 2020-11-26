RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 22:17

Отделил доцю от тата (Изю от Таса).

С Укрсибом - там всё сложно
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5848
З нами з: 27.12.17
Подякував: 119 раз.
Подякували: 652 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 08:10

Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Случайно наткнулся в телеге: https://t.me/ukrrates_online

Сначала нашел monorates, но там только Моно, да и про него оказывается уже писали на форуме год назад. А в описании этого канала увидел ссылку на ukrrates_online.
try litry
 
Заблокований
Повідомлень: 10
З нами з: 17.06.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 21:06

Зображення
klug
 
Повідомлень: 6094
З нами з: 18.08.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:43

  mustbe написав:То они где-то USD потеряли.
Думаю - скоро починят
Зображення

Гундяй опять доллар потерял.
Ждём когда самопочинится
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5848
З нами з: 27.12.17
Подякував: 119 раз.
Подякували: 652 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:53

Снова ссылка потерялась
Киньте пожалуйста
swan forever
 
Повідомлень: 1071
З нами з: 27.05.15
Подякував: 160 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:56

  swan forever написав:Снова ссылка потерялась
Киньте пожалуйста

https://mustbe.ml/kurs/
velvet
 
Повідомлень: 3988
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:16

  velvet написав:
  swan forever написав:Снова ссылка потерялась
Киньте пожалуйста

https://mustbe.ml/kurs/

А зайти в первый пост темы или в подпись автора темы - не ?
Трудно ? Сложно ? Не очевидно ?
Капец
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5848
З нами з: 27.12.17
Подякував: 119 раз.
Подякували: 652 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 71727374
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Посоветуйте онлайн-курсы фин.грамотности для подростков
mustbe » Сер 17 бер, 2021 22:27
3 6129
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 бер, 2021 12:36
Son of Sun
Finance.ua: Как заработать на онлайн-обмене
D2 » П'ят 04 жов, 2019 15:26
8 4459
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 січ, 2021 14:18
greenozon
онлайн телевидение Омега ТВ бесплатно
Унуноктий » Чет 26 лис, 2020 22:44
0 1554
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лис, 2020 22:44
Унуноктий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97862)
16.09.2021 17:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.