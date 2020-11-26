Отделил доцю от тата (Изю от Таса).
С Укрсибом - там всё сложно
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 07 сер, 2021 08:10
Re: Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
Случайно наткнулся в телеге:
Сначала нашел monorates, но там только Моно, да и про него оказывается уже писали на форуме год назад. А в описании этого канала увидел ссылку на ukrrates_online.
Додано: Чет 02 вер, 2021 09:43
Додано: Чет 16 вер, 2021 15:56
Додано: Чет 16 вер, 2021 16:16
А зайти в первый пост темы или в подпись автора темы - не ?
Трудно ? Сложно ? Не очевидно ?
Капец
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