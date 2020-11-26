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Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 06 сер, 2021 22:17
Отделил доцю от тата (Изю от Таса).
С Укрсибом - там всё сложно
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mustbe
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Додано: Суб 07 сер, 2021 08:10
Случайно наткнулся в телеге: https://t.me/ukrrates_online
Сначала нашел monorates, но там только Моно, да и про него оказывается уже писали на форуме год назад. А в описании этого канала увидел ссылку на ukrrates_online.
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try litry
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Додано: Нед 08 сер, 2021 21:06
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klug
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Додано: Чет 02 вер, 2021 09:43
mustbe написав:
То они где-то USD потеряли.
Думаю - скоро починят
Гундяй опять доллар потерял.
Ждём когда самопочинится
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mustbe
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Додано: Чет 16 вер, 2021 15:53
Снова ссылка потерялась
Киньте пожалуйста
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swan forever
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Додано: Чет 16 вер, 2021 15:56
https://mustbe.ml/kurs/
swan forever написав:
Снова ссылка потерялась
Киньте пожалуйста
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velvet
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:16
А зайти в первый пост темы или в подпись автора темы - не ?
Трудно ? Сложно ? Не очевидно ?
Капец
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mustbe
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Додано: Сер 22 вер, 2021 11:11
mustbe написав:
А зайти в первый пост темы или в подпись автора темы - не ?
Трудно ? Сложно ? Не очевидно ?
Капец
Ну, это же смотреть надо.
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BìnhAutoDat
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 01:43
Добавь плиз юнекс в п2п и сеп, https://mustbe.ml/tables/p2p_sep
чтоб знать что богомолы хотят за то
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Maksi2
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