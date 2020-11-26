Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
+ Додати тему
Відповісти на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:38
greenozon написав:
вітаю автора ресурсу, ви тепер - зірка!
Ага, все люди - как люди, а я суперзвезда )
По юнексу: давно его не юзал, не знаю нюансов.
Дайте инфу - добавлю
mustbe
Повідомлень: 5965
З нами з: 27.12.17
Подякував: 124 раз.
Подякували: 689 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 26 жов, 2021 10:54
Кто знает, почему накрылся удобный агрегатор он-лайн курсов?
http://mustbe.ml/kurs/
Владельцу надоело бесплатно поддерживать?
kluychkooleg
Повідомлень: 1441
З нами з: 30.12.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 309 раз.
Профіль
Додано: Вів 26 жов, 2021 10:59
kluychkooleg написав:
Кто знает, почему накрылся удобный агрегатор он-лайн курсов?
http://mustbe.ml/kurs/
Владельцу надоело бесплатно поддерживать?
Він працює. Просто коли ви "стукались" напевне був перегруз.
Realist
Повідомлень: 1289
З нами з: 23.01.09
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 1403 раз.
Профіль
Додано: Вів 26 жов, 2021 11:13
kluychkooleg написав:
Кто знает, почему накрылся удобный агрегатор он-лайн курсов?
http://mustbe.ml/kurs/
Владельцу надоело бесплатно поддерживать?
вроде все работает
lamal
Повідомлень: 81
З нами з: 11.03.21
Подякував: 52 раз.
Подякували: 7 раз.
Профіль
Додано: Вів 26 жов, 2021 11:23
lamal написав: kluychkooleg написав:
Кто знает, почему накрылся удобный агрегатор он-лайн курсов?
http://mustbe.ml/kurs/
Владельцу надоело бесплатно поддерживать?
вроде все работает
Очень странно, так я я не могу открыть уже сутки ни с одного устройства
kluychkooleg
Повідомлень: 1441
З нами з: 30.12.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 309 раз.
Профіль
Додано: Вів 26 жов, 2021 11:38
kluychkooleg написав: lamal написав: kluychkooleg написав:
Кто знает, почему накрылся удобный агрегатор он-лайн курсов?
http://mustbe.ml/kurs/
Владельцу надоело бесплатно поддерживать?
вроде все работает
Очень странно, так я я не могу открыть уже сутки ни с одного устройства
у меня с ним Хроме отказывается работать, а Файрфокс нормально
reef
Повідомлень: 2693
З нами з: 28.08.07
Подякував: 175 раз.
Подякували: 172 раз.
Профіль
Додано: Вів 26 жов, 2021 12:23
kluychkooleg написав:
Кто знает, почему накрылся удобный агрегатор он-лайн курсов?
http://mustbe.ml/kurs/
Владельцу надоело бесплатно поддерживать?
Встречный вопрос: а сколько гривен Вы лично отправили Алексу?
Я свои скромные 100 грн отослал.
Искатель
Повідомлень: 5024
З нами з: 22.02.16
Подякував: 769 раз.
Подякували: 3569 раз.
Профіль
4
7
1
Додано: Вів 26 жов, 2021 12:27
Искатель написав: kluychkooleg написав:
Кто знает, почему накрылся удобный агрегатор он-лайн курсов?
http://mustbe.ml/kurs/
Владельцу надоело бесплатно поддерживать?
Встречный вопрос: а сколько гривен Вы лично отправили Алексу?
Я свои скромные 100 грн отослал.
А он ведет учет и отключает неплательщиков по IP?
У меня нет коннекта ни откуда, ни с компьтера (с VPN или без), ни со смартфона.
Поэтому очень странно слышать, что у кого-то коннект есть.
И я не понял, какое отношение ваш вопрос имеет к отсутсвию коннекта.
Я же не жалуюсь, просто интересуюсь.
kluychkooleg
Повідомлень: 1441
З нами з: 30.12.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 309 раз.
Профіль
Додано: Вів 26 жов, 2021 12:32
kluychkooleg написав: Искатель написав: kluychkooleg написав:
Кто знает, почему накрылся удобный агрегатор он-лайн курсов?
http://mustbe.ml/kurs/
Владельцу надоело бесплатно поддерживать?
Встречный вопрос: а сколько гривен Вы лично отправили Алексу?
Я свои скромные 100 грн отослал.
А он ведет учет и отключает неплательщиков по IP?
У меня нет коннекта ни откуда, ни с компьтера (с VPN или без), ни со смартфона.
Поэтому очень странно слышать, что у кого-то коннект есть.
И я не понял, какое отношение ваш вопрос имеет к отсутсвию коннекта.
Я же не жалуюсь, просто интересуюсь.
Я так и думал, что Вы ни копейки не посылали
Нет, конечно же, он учет не ведет. Просто показательно...
Ловите:
Искатель
Повідомлень: 5024
З нами з: 22.02.16
Подякував: 769 раз.
Подякували: 3569 раз.
Профіль
4
7
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
9
4753
3
6157
0
1689