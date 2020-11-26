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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 73747576>
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:38

  greenozon написав:вітаю автора ресурсу, ви тепер - зірка!

Ага, все люди - как люди, а я суперзвезда )

По юнексу: давно его не юзал, не знаю нюансов.
Дайте инфу - добавлю
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:54

Кто знает, почему накрылся удобный агрегатор он-лайн курсов?
http://mustbe.ml/kurs/
Владельцу надоело бесплатно поддерживать?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:59

  kluychkooleg написав:Кто знает, почему накрылся удобный агрегатор он-лайн курсов?
http://mustbe.ml/kurs/
Владельцу надоело бесплатно поддерживать?

Він працює. Просто коли ви "стукались" напевне був перегруз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 11:13

  kluychkooleg написав:Кто знает, почему накрылся удобный агрегатор он-лайн курсов?
http://mustbe.ml/kurs/
Владельцу надоело бесплатно поддерживать?

вроде все работает
lamal
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 11:23

  lamal написав:
  kluychkooleg написав:Кто знает, почему накрылся удобный агрегатор он-лайн курсов?
http://mustbe.ml/kurs/
Владельцу надоело бесплатно поддерживать?

вроде все работает


Очень странно, так я я не могу открыть уже сутки ни с одного устройства
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 11:38

  kluychkooleg написав:
  lamal написав:
  kluychkooleg написав:Кто знает, почему накрылся удобный агрегатор он-лайн курсов?
http://mustbe.ml/kurs/
Владельцу надоело бесплатно поддерживать?

вроде все работает


Очень странно, так я я не могу открыть уже сутки ни с одного устройства

у меня с ним Хроме отказывается работать, а Файрфокс нормально
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:23

  kluychkooleg написав:Кто знает, почему накрылся удобный агрегатор он-лайн курсов?
http://mustbe.ml/kurs/
Владельцу надоело бесплатно поддерживать?

Встречный вопрос: а сколько гривен Вы лично отправили Алексу?
Я свои скромные 100 грн отослал.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:27

  Искатель написав:
  kluychkooleg написав:Кто знает, почему накрылся удобный агрегатор он-лайн курсов?
http://mustbe.ml/kurs/
Владельцу надоело бесплатно поддерживать?

Встречный вопрос: а сколько гривен Вы лично отправили Алексу?
Я свои скромные 100 грн отослал.


А он ведет учет и отключает неплательщиков по IP?
У меня нет коннекта ни откуда, ни с компьтера (с VPN или без), ни со смартфона.
Поэтому очень странно слышать, что у кого-то коннект есть.
И я не понял, какое отношение ваш вопрос имеет к отсутсвию коннекта.
Я же не жалуюсь, просто интересуюсь.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:32

  kluychkooleg написав:
  Искатель написав:
  kluychkooleg написав:Кто знает, почему накрылся удобный агрегатор он-лайн курсов?
http://mustbe.ml/kurs/
Владельцу надоело бесплатно поддерживать?

Встречный вопрос: а сколько гривен Вы лично отправили Алексу?
Я свои скромные 100 грн отослал.


А он ведет учет и отключает неплательщиков по IP?
У меня нет коннекта ни откуда, ни с компьтера (с VPN или без), ни со смартфона.
Поэтому очень странно слышать, что у кого-то коннект есть.
И я не понял, какое отношение ваш вопрос имеет к отсутсвию коннекта.
Я же не жалуюсь, просто интересуюсь.

Я так и думал, что Вы ни копейки не посылали :)
Нет, конечно же, он учет не ведет. Просто показательно...
Ловите:
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 15:32

вопрос по банку МТБ. У него зачастую неплохие курсы он-лайн обмена.
можно ли его добавить в листинг.
я просто слапбо понимаю технологию как таблица черпает инфу, н оя так понимаю, то для этого автору нужно быть клиентом каждого их этих банков, чтоб оно из ИБ тянуло курс ?
IMPRINTER
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  #<1 ... 73747576>
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