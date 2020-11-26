Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

Встречный вопрос: а сколько гривен Вы лично отправили Алексу? Я свои скромные 100 грн отослал.
А он ведет учет и отключает неплательщиков по IP? У меня нет коннекта ни откуда, ни с компьтера (с VPN или без), ни со смартфона. Поэтому очень странно слышать, что у кого-то коннект есть. И я не понял, какое отношение ваш вопрос имеет к отсутсвию коннекта. Я же не жалуюсь, просто интересуюсь.
Встречный вопрос: а сколько гривен Вы лично отправили Алексу? Я свои скромные 100 грн отослал.
А он ведет учет и отключает неплательщиков по IP? У меня нет коннекта ни откуда, ни с компьтера (с VPN или без), ни со смартфона. Поэтому очень странно слышать, что у кого-то коннект есть. И я не понял, какое отношение ваш вопрос имеет к отсутсвию коннекта. Я же не жалуюсь, просто интересуюсь.
Я так и думал, что Вы ни копейки не посылали Нет, конечно же, он учет не ведет. Просто показательно... Ловите:
вопрос по банку МТБ. У него зачастую неплохие курсы он-лайн обмена. можно ли его добавить в листинг. я просто слапбо понимаю технологию как таблица черпает инфу, н оя так понимаю, то для этого автору нужно быть клиентом каждого их этих банков, чтоб оно из ИБ тянуло курс ?