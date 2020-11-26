Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

МТБ - попробую.
Нормальные банки рисуют онлайн-курс у себя на странице. Чтобы вытянуть их курс - быть клиентом необязательно.
Параноики - только в веб/моб иб. Нужно быть клиентом.
Особо одарённые - только в моб. Тут всё сложно
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 26 жов, 2021 15:39
МТБ - попробую.
Нормальные банки рисуют онлайн-курс у себя на странице. Чтобы вытянуть их курс - быть клиентом необязательно.
Параноики - только в веб/моб иб. Нужно быть клиентом.
Особо одарённые - только в моб. Тут всё сложно
Додано: Вів 26 жов, 2021 15:42
МТБ - как раз "Особо одарённые" ) у них он тока в ИБ, а ИБ тока в виде приложения )
Додано: Вів 26 жов, 2021 16:03
Ну, тогда - ой. Курсы могут видеть только клиенты.
Я не клиент МТБ.
Было бы бесплатно - зашёл бы, из любви к искусству.
Но бесплатных продуктов, как я понимаю, у них нет. Платить за один день пользования - неохота.
Так что единственный вариант - это если кто-то мне даст на пару дней свой логин-пароль к приложухе, чего, конечно, не произойдёт.
Да и в этом случае - вероятность успеха далеко не 100%.
Короче - нам с морячками не по пути )
Додано: Вів 26 жов, 2021 16:17
В программе реализована определённая антибот-защита. Не люблю, когда меня тупо парсят.
Неидеальная. Как и любая защита - может допускать ложные срабатывания.
Если вы уверены, что вы не бот - все вопросы можно попробовать решить в личке, постараюсь помочь.
ЗЫ. Не буду вдаваться в детали, но ВПН - точно не вариант, это скорее минус, чем плюс
Додано: Вів 26 жов, 2021 19:10
mustbe
там был вообще прикол ... когда они обновляют приложение, то в старой и новой версии разные курсы ) можно в одной версии покупать в другой продавать ))) цирк ) постернаки там видать еще те )
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