Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

IMPRINTER написав:вопрос по банку МТБ. У него зачастую неплохие курсы он-лайн обмена. можно ли его добавить в листинг. я просто слапбо понимаю технологию как таблица черпает инфу, н оя так понимаю, то для этого автору нужно быть клиентом каждого их этих банков, чтоб оно из ИБ тянуло курс ?
МТБ - попробую. Нормальные банки рисуют онлайн-курс у себя на странице. Чтобы вытянуть их курс - быть клиентом необязательно. Параноики - только в веб/моб иб. Нужно быть клиентом. Особо одарённые - только в моб. Тут всё сложно
IMPRINTER написав:вопрос по банку МТБ. У него зачастую неплохие курсы он-лайн обмена. можно ли его добавить в листинг. я просто слапбо понимаю технологию как таблица черпает инфу, н оя так понимаю, то для этого автору нужно быть клиентом каждого их этих банков, чтоб оно из ИБ тянуло курс ?
МТБ - попробую. Нормальные банки рисуют онлайн-курс у себя на странице. Чтобы вытянуть их курс - быть клиентом необязательно. Параноики - только в веб/моб иб. Нужно быть клиентом. Особо одарённые - только в моб. Тут всё сложно
МТБ - как раз "Особо одарённые" ) у них он тока в ИБ, а ИБ тока в виде приложения )
IMPRINTER написав:МТБ - как раз "Особо одарённые" ) у них он тока в ИБ, а ИБ тока в виде приложения )
Ну, тогда - ой. Курсы могут видеть только клиенты. Я не клиент МТБ. Было бы бесплатно - зашёл бы, из любви к искусству. Но бесплатных продуктов, как я понимаю, у них нет. Платить за один день пользования - неохота. Так что единственный вариант - это если кто-то мне даст на пару дней свой логин-пароль к приложухе, чего, конечно, не произойдёт. Да и в этом случае - вероятность успеха далеко не 100%. Короче - нам с морячками не по пути )
kluychkooleg написав:А он ведет учет и отключает неплательщиков по IP? У меня нет коннекта ни откуда, ни с компьтера (с VPN или без), ни со смартфона. Поэтому очень странно слышать, что у кого-то коннект есть.
В программе реализована определённая антибот-защита. Не люблю, когда меня тупо парсят. Неидеальная. Как и любая защита - может допускать ложные срабатывания. Если вы уверены, что вы не бот - все вопросы можно попробовать решить в личке, постараюсь помочь. ЗЫ. Не буду вдаваться в детали, но ВПН - точно не вариант, это скорее минус, чем плюс
kluychkooleg написав:А он ведет учет и отключает неплательщиков по IP? У меня нет коннекта ни откуда, ни с компьтера (с VPN или без), ни со смартфона. Поэтому очень странно слышать, что у кого-то коннект есть.
В программе реализована определённая антибот-защита. Не люблю, когда меня тупо парсят. Неидеальная. Как и любая защита - может допускать ложные срабатывания. Если вы уверены, что вы не бот - все вопросы можно попробовать решить в личке, постараюсь помочь. ЗЫ. Не буду вдаваться в детали, но ВПН - точно не вариант, это скорее минус, чем плюс
Уже все заработало, спасибо за ответ. И за приложение. Со временем у меня определилась пара-тройка банков для онлайн-обмена, в которых я клиент, так что интегратор уже вроде не так сильно нужен, но все равно удобно, для видения общей картины.