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Онлайн-курсы обмена
валют в банках Украины

Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 73747576
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 15:39

  IMPRINTER написав:вопрос по банку МТБ. У него зачастую неплохие курсы он-лайн обмена.
можно ли его добавить в листинг.
я просто слапбо понимаю технологию как таблица черпает инфу, н оя так понимаю, то для этого автору нужно быть клиентом каждого их этих банков, чтоб оно из ИБ тянуло курс ?

МТБ - попробую.
Нормальные банки рисуют онлайн-курс у себя на странице. Чтобы вытянуть их курс - быть клиентом необязательно.
Параноики - только в веб/моб иб. Нужно быть клиентом.
Особо одарённые - только в моб. Тут всё сложно
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 15:42

  mustbe написав:
  IMPRINTER написав:вопрос по банку МТБ. У него зачастую неплохие курсы он-лайн обмена.
можно ли его добавить в листинг.
я просто слапбо понимаю технологию как таблица черпает инфу, н оя так понимаю, то для этого автору нужно быть клиентом каждого их этих банков, чтоб оно из ИБ тянуло курс ?

МТБ - попробую.
Нормальные банки рисуют онлайн-курс у себя на странице. Чтобы вытянуть их курс - быть клиентом необязательно.
Параноики - только в веб/моб иб. Нужно быть клиентом.
Особо одарённые - только в моб. Тут всё сложно


МТБ - как раз "Особо одарённые" ) у них он тока в ИБ, а ИБ тока в виде приложения )

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 16:03

  IMPRINTER написав:МТБ - как раз "Особо одарённые" ) у них он тока в ИБ, а ИБ тока в виде приложения )

Ну, тогда - ой. Курсы могут видеть только клиенты.
Я не клиент МТБ.
Было бы бесплатно - зашёл бы, из любви к искусству.
Но бесплатных продуктов, как я понимаю, у них нет. Платить за один день пользования - неохота.
Так что единственный вариант - это если кто-то мне даст на пару дней свой логин-пароль к приложухе, чего, конечно, не произойдёт.
Да и в этом случае - вероятность успеха далеко не 100%.
Короче - нам с морячками не по пути )
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 16:17

  kluychkooleg написав:А он ведет учет и отключает неплательщиков по IP?
У меня нет коннекта ни откуда, ни с компьтера (с VPN или без), ни со смартфона.
Поэтому очень странно слышать, что у кого-то коннект есть.

В программе реализована определённая антибот-защита. Не люблю, когда меня тупо парсят.
Неидеальная. Как и любая защита - может допускать ложные срабатывания.
Если вы уверены, что вы не бот - все вопросы можно попробовать решить в личке, постараюсь помочь.
ЗЫ. Не буду вдаваться в детали, но ВПН - точно не вариант, это скорее минус, чем плюс
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 19:10

mustbe

там был вообще прикол ... когда они обновляют приложение, то в старой и новой версии разные курсы ) можно в одной версии покупать в другой продавать ))) цирк ) постернаки там видать еще те )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:04

Искатель

Да уже все заработало. Ну и еще раз - не пойму, причем тут вопрос о моей оплате?
Я понимаю, если бы, не заплатив, я выдвигал какие-то претензии автору интегратора.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:11

  mustbe написав:
  kluychkooleg написав:А он ведет учет и отключает неплательщиков по IP?
У меня нет коннекта ни откуда, ни с компьтера (с VPN или без), ни со смартфона.
Поэтому очень странно слышать, что у кого-то коннект есть.

В программе реализована определённая антибот-защита. Не люблю, когда меня тупо парсят.
Неидеальная. Как и любая защита - может допускать ложные срабатывания.
Если вы уверены, что вы не бот - все вопросы можно попробовать решить в личке, постараюсь помочь.
ЗЫ. Не буду вдаваться в детали, но ВПН - точно не вариант, это скорее минус, чем плюс


Уже все заработало, спасибо за ответ.
И за приложение.
Со временем у меня определилась пара-тройка банков для онлайн-обмена, в которых я клиент, так что интегратор уже вроде не так сильно нужен, но все равно удобно, для видения общей картины.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 13:36

Це не бага, це акція на Чорну П'ятницю від Альфи

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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 23:14

mustbe

вопрос по банку БИС ...

Обратил внимание, что в таблицу тянутся курсы в кассе (а не он-лайн обмена).
IMPRINTER
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