Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

врутс (
26.80/27.00
30.20/30.50
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 14 гру, 2021 09:30
Додано: Вів 14 гру, 2021 10:29
врут )
в веб-ИБ и приложении курс другой )
ну иногда бывает, что совпадает какой-то папаметр и там и там ... но так чтоб и доллар и евро и покупка и продажа были абсолютно одинаковыми такого не бывает ...
вот сейчас
на сайте (касса), то что у них называется "коммерческий":
26.95/27.10
30.30/30.50
он-лайн (в веб-ИБ/приложении):
26,96/27,09
30,31/30,49
Додано: Вів 14 гру, 2021 10:36
вообще у низ он-лайн обмен реализован через одно место ...
продавать можно тока с некарточного счета, а покупать можно на любой ...
спросимл в кале почему так - ответ "Это норма законодательства, что Закон запрещает продавать с некарточных счетов" ))) попросил назвать Закон и статью, которая это запрещеает - оправили в отделение узнать ) Ну в общем классика жанра по методичке - не знаешь что ответить скажи "запрещено законодательством" )
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