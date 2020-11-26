Онлайн-курсы обмена валют в банках Украины

mustbe написав:Курсы тянутся с сайта, строка "Комерційний курс". На сейчас - 26.90-27.05 Калл божится, что в ИБ - такой же курс. Проверить не могу, не клиент. Врут ? Какой сейчас курс в ИБ ?
врут ) в веб-ИБ и приложении курс другой ) ну иногда бывает, что совпадает какой-то папаметр и там и там ... но так чтоб и доллар и евро и покупка и продажа были абсолютно одинаковыми такого не бывает ...
вот сейчас
на сайте (касса), то что у них называется "коммерческий": 26.95/27.10 30.30/30.50
он-лайн (в веб-ИБ/приложении): 26,96/27,09 30,31/30,49
вообще у низ он-лайн обмен реализован через одно место ... продавать можно тока с некарточного счета, а покупать можно на любой ... спросимл в кале почему так - ответ "Это норма законодательства, что Закон запрещает продавать с некарточных счетов" ))) попросил назвать Закон и статью, которая это запрещеает - оправили в отделение узнать ) Ну в общем классика жанра по методичке - не знаешь что ответить скажи "запрещено законодательством" )