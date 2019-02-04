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Українці купили понад $620 тис.
через інтернет за перші...

Українці купили понад $620 тис. через інтернет за перші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:46

Українці купили понад $620 тис. через інтернет за перші...

Пропонуємо до обговорення:
У пікові години кількість операцій з обміну валют перевищувала 20 на секунду.

Дивися повний текст Українці купили понад $620 тис. через інтернет за перші 11 годин дії нових правил.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:46

Кроме Привата и Моно, онлайн продажа валюты была доступна в Укрсиббанке, Конкорде, Альфа-банке и ОТП.
Qwerty1999
 
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