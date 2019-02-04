У пікові години кількість операцій з обміну валют перевищувала 20 на секунду.
Дивися повний текст Українці купили понад $620 тис. через інтернет за перші 11 годин дії нових правил.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 23:46
Українці купили понад $620 тис. через інтернет за перші...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці купили понад $620 тис. через інтернет за перші 11 годин дії нових правил.
Додано: Чет 07 лют, 2019 23:46
Кроме Привата и Моно, онлайн продажа валюты была доступна в Укрсиббанке, Конкорде, Альфа-банке и ОТП.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:29
Re: Українці купили понад $620 тис. через інтернет за перші.
Т.е. теперь даже кеды не нужны?
Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:21
в небольших городах, по сути выбора нет особого - или приват или менялы, в зависимости от курса/срочности и необходимости налика
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:27
тока в монобанке вы покупаете валюту в виде цифр, пойти и обналичить ее с карты вы не можете - у примата полноценная покупка как и у альфы.
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