У пікові години кількість операцій з обміну валют перевищувала 20 на секунду.
Дивися повний текст Українці купили понад $620 тис. через інтернет за перші 11 годин дії нових правил.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 23:46
Українці купили понад $620 тис. через інтернет за перші...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці купили понад $620 тис. через інтернет за перші 11 годин дії нових правил.
Додано: Чет 07 лют, 2019 23:46
Кроме Привата и Моно, онлайн продажа валюты была доступна в Укрсиббанке, Конкорде, Альфа-банке и ОТП.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:29
Re: Українці купили понад $620 тис. через інтернет за перші.
Т.е. теперь даже кеды не нужны?
Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:21
в небольших городах, по сути выбора нет особого - или приват или менялы, в зависимости от курса/срочности и необходимости налика
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:27
тока в монобанке вы покупаете валюту в виде цифр, пойти и обналичить ее с карты вы не можете - у примата полноценная покупка как и у альфы.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:10
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:16
Но с гарантированным обналичиванием в реальном времени все равно только у валютчиков.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:43
Из всех озвученных вариантов - в ОПТ платная конвертация.
В Альфа-банке, как на мой взгляд, достаточно неудобная,
по сравнению с признанным лидером - Приватбанком.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:13
у примата де-факто тоже платная, т.к. за зачисление на КДВ с которой можно снять 0,5%, ну или мариновать на депозите, но это уже неоперативно.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 23:19
Всё равно каменный век какой-то. Почему я не могу поменять деньги в банке А, взяв их со счета в банке Б и зачислить их на счёт в банк В?
Или хотя бы со счета в банке А на счёт в банке А, но чтоб обмен валют произвёл банк Б.
Имея кеды, такие операции можно сделать, а вот онлайн - нет, т. к. в случае кедов обмен валют - это отдельная операция, а если онлайн, то идёт обязательная привязка к тарифам карты
Например, для карт альфабанка, выгоднее прийти в отделение, снять наличку, там же её обменять и зачислить на карту, чем за 1 секунду сделать то же самое онлайн с комиссией 1%. Но, имея кеды, можно поменять валюту и в соседнем банке по лучшему курсу
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