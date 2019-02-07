Українці купили понад $620 тис. через інтернет за перші...

Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:27

тока в монобанке вы покупаете валюту в виде цифр, пойти и обналичить ее с карты вы не можете - у примата полноценная покупка как и у альфы.

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