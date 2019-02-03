«Укрзалізниця» заявляє, що 2019 року планує на чверть підняти вартість тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 02:15
«Укрзалізниця»: вартість квитків треба підняти удвічі
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Дивися повний текст «Укрзалізниця»: вартість квитків треба підняти удвічі.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 02:16
Укрзализниця, в два раза - это купе по цене действующих билетов на самолет.
А СВ - на уровне цен на самолет с покупкой в тот же день.
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