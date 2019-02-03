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«Укрзалізниця»: вартість
квитків треба підняти удвічі

«Укрзалізниця»: вартість квитків треба підняти удвічі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 02:15

«Укрзалізниця»: вартість квитків треба підняти удвічі

Пропонуємо до обговорення:
«Укрзалізниця» заявляє, що 2019 року планує на чверть підняти вартість тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 02:16

Укрзализниця, в два раза - это купе по цене действующих билетов на самолет.
А СВ - на уровне цен на самолет с покупкой в тот же день.
arheops
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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