«Укрзалізниця» заявляє, що 2019 року планує на чверть підняти вартість тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 02:15
«Укрзалізниця»: вартість квитків треба підняти удвічі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Укрзалізниця»: вартість квитків треба підняти удвічі.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 02:16
Укрзализниця, в два раза - это купе по цене действующих билетов на самолет.
А СВ - на уровне цен на самолет с покупкой в тот же день.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:39
Ну когда то так и было.Например -купе Киев Мариуполь 14 руб. Самолёт Жуляны Мариуполь -15руб.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:52
Математика в цифрах, а конкурентность перевозок при таких ценах подсчитали ?
Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:52
Нутак правильно если Омелян прибыльные направления закрывает а убыточные продолжает втюхивать. Результат какбы предсказуем.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:55
И сколько там инфляцию рисуют? 9% ?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:33
И какие, интересно, для этого основания?
Открываем финансовую отчетность компании. Последние данные, которые есть - за 1-е полугодие 2018-го.
Чистая прибыль находится в положительной зоне! 0,47 млрд грн. Я понимаю, конечно, что это не нефгегазовские 15 млрд, но тем не менее - положительный результат для государственного монополиста со всеми его неэффективными бизнес-процессами, дутым штатным расписанием и, бесспорно, запредельным уровнем воровства. Это более, чем достаточно!
С какой целью тогда повышать цены на проезд? Для финансирования закупок американских тепловозов, которые будут возить грузовые составы? Ну такое... Больших инвестиций в пассажирское движение УЗ не осуществляет - Интерсити были закуплены еще в 2011-м и дозакуплены в 2013-м, а ночные поезда так вообще эксплуатируют вагоны 20-40-летней давности. Про вокзалы я вообще молчу - к большинству еще со времен Кирпы ни один строитель не подошел...
К слову, пассажирские перевозки занимают в выручке УЗ менее 10%, а более 80% - грузовые. Это значит, что как радикально не увеличивай цены на билеты, на общую экономику компании это не окажет влияния, и существующие проблемы не решит.
В общем, выглядит это все, как очередной пример "эффективного управления", когда руководство не хочет (или не способно) проводить системные изменения, направленные на реогранизацию процессов, а хочет по-быстрому подтянуть результаты за счет поднятия цен и повесить себе на грудь значек "реформатор года" (к которому, конечто же, прилагается счет в иностранном банке на пяток "честно" заработанных и выведенных из страны миллионов долларов).
При прибыли 1 млрд гривен в год выписать себе бонус на 100-200 млн - задача невыполнимая. А если прибыль 10 млрд, то и 500 млн можно обосновать, как "справедливое вознаграждение за выдающиеся успехи".
Так что ждем - следующей пойдет пропаганда о необходимости поднятия тарифов на грузоперевозки...
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:35
zРадио
От як не странно. Але я повністтю з Вами згоден. Зважаючи на з/п цього керівництва - вони власноруч мали ловити ворів за руку.
Тому, здавання в оренду або в тимчасове використання шматків майна і напрямів Укрзалізниці - це, мабуть единий вивід підприємства з тіні.
Але, що до тарифів - я не погоджуюсь з будь-яким тарифом, який перевищує вартість подорожі легковим автомобілем.
Зараз - подорожуючи не легковому автомобілі удвох - ми повністтю вписуємось в вартість квитків на потяг. А якщо вчотирьох - то в 2-рази дешевше ніж потягом. Якість теперішніх дорогіг можна співставити з удобством на місці прибуття. Взаємозаміняєні.
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