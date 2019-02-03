«Укрзалізниця»: вартість квитків треба підняти удвічі

Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:33

Чистая прибыль находится в положительной зоне! 0,47 млрд грн.

пассажирские перевозки занимают в выручке УЗ менее 10%, а более 80% - грузовые

И какие, интересно, для этого основания?Открываем финансовую отчетность компании. Последние данные, которые есть - за 1-е полугодие 2018-го.Я понимаю, конечно, что это не нефгегазовские 15 млрд, но тем не менее - положительный результат для государственного монополиста со всеми его неэффективными бизнес-процессами, дутым штатным расписанием и, бесспорно, запредельным уровнем воровства. Это более, чем достаточно!С какой целью тогда повышать цены на проезд? Для финансирования закупок американских тепловозов, которые будут возить грузовые составы? Ну такое... Больших инвестиций в пассажирское движение УЗ не осуществляет - Интерсити были закуплены еще в 2011-м и дозакуплены в 2013-м, а ночные поезда так вообще эксплуатируют вагоны 20-40-летней давности. Про вокзалы я вообще молчу - к большинству еще со времен Кирпы ни один строитель не подошел...К слову,. Это значит, что как радикально не увеличивай цены на билеты, на общую экономику компании это не окажет влияния, и существующие проблемы не решит.В общем, выглядит это все, как очередной пример "эффективного управления", когда руководство не хочет (или не способно) проводить системные изменения, направленные на реогранизацию процессов, а хочет по-быстрому подтянуть результаты за счет поднятия цен и повесить себе на грудь значек "реформатор года" (к которому, конечто же, прилагается счет в иностранном банке на пяток "честно" заработанных и выведенных из страны миллионов долларов).При прибыли 1 млрд гривен в год выписать себе бонус на 100-200 млн - задача невыполнимая. А если прибыль 10 млрд, то и 500 млн можно обосновать, как "справедливое вознаграждение за выдающиеся успехи".Так что ждем - следующей пойдет пропаганда о необходимости поднятия тарифов на грузоперевозки...