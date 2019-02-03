«Укрзалізниця»: вартість квитків треба підняти удвічі

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Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:47
Машиной уже дешевле добраться, если ты например едеш семьей из 3 человек. После поднятия железнодорожный транспорт станет наверно сродни дорогому атракциону
Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:13
Украина уже достигла почти европейских цен)))
я недавно ездил на поезде Прага-Берлин и обратно, цена за все 365крон или 435грн в одну сторону. За 2й класс в сидячих купе по 6 человек, европейская классика.
Смотрю Киев-Одесса сидячий в общем вагоне 400грн стоит, т.е. почти также. Можно сказать что тут на 120 км дальше но и едет этот поезд эти 120км на 3 часа дольше! + это общий вагон а не купе + зарплаты в незалежной в разы ниже чем в Европе + на поддержку и обновление инфраструктуры тратятся судя по состоянию тоже поменьше.
Так что да - надо еще поднять цены, опустить сервис и уменьшить скорость. Омелян утшый министр транспорта)))
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