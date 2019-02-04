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«Укрзалізниця»: вартість
квитків треба підняти удвічі

«Укрзалізниця»: вартість квитків треба підняти удвічі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:47

Машиной уже дешевле добраться, если ты например едеш семьей из 3 человек. После поднятия железнодорожный транспорт станет наверно сродни дорогому атракциону :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:13

Украина уже достигла почти европейских цен)))
я недавно ездил на поезде Прага-Берлин и обратно, цена за все 365крон или 435грн в одну сторону. За 2й класс в сидячих купе по 6 человек, европейская классика.

Смотрю Киев-Одесса сидячий в общем вагоне 400грн стоит, т.е. почти также. Можно сказать что тут на 120 км дальше но и едет этот поезд эти 120км на 3 часа дольше! + это общий вагон а не купе + зарплаты в незалежной в разы ниже чем в Европе + на поддержку и обновление инфраструктуры тратятся судя по состоянию тоже поменьше.

Так что да - надо еще поднять цены, опустить сервис и уменьшить скорость. Омелян утшый министр транспорта)))
manichyev
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:47

А можна зробити баланс. Ціна квитка в + два рази- зарплата Укралварцова і всіх топів залізниць в - два рази. Дивись і залізниця прибутковою стане.
Дикий не Дикий
 
Повідомлень: 154
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:01

Дикий не Дикий У меня есть все основания полагать, что зарплата их не основной доход, так детям на конфеты ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:11

Можливо, але треба починати з малого. А то завжди гра в одні ворота. Бісить всЯ та кодла.
Дикий не Дикий
 
Повідомлень: 154
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:59

Для сравнения, дочка в Рим решила прогуляться на свой ДР. Самолет Киев- Варшава-Рим, туда обратно 4 тыс.грн. Как вариант к вагонам приделать крылья, пустить стюардес вместо проводников и изображать самолет :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:20

"Залізниця, у спідниці ходить провідниця" :)
Подивіться кліп про нашу УЗ
Rainbow
 
Повідомлень: 2094
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  #<12
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