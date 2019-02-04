«Укрзалізниця»: вартість квитків треба підняти удвічі

Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:36

Мне, как особо незнающему очень хочется узнать:

Как повлияет увеличение транспортных расходов на минимальный прожиточный минимум в Украине?

Или напёрсточники вновь, отдельным пунктом выведут "транспортные субсидии"?

Будут ли окончательно проданы рельсы и сданы на металлолом "молодой командой"?

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.