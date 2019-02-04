«Укрзалізниця»: вартість квитків треба підняти удвічі

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:47
Машиной уже дешевле добраться, если ты например едеш семьей из 3 человек. После поднятия железнодорожный транспорт станет наверно сродни дорогому атракциону
Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:13
Украина уже достигла почти европейских цен)))
я недавно ездил на поезде Прага-Берлин и обратно, цена за все 365крон или 435грн в одну сторону. За 2й класс в сидячих купе по 6 человек, европейская классика.
Смотрю Киев-Одесса сидячий в общем вагоне 400грн стоит, т.е. почти также. Можно сказать что тут на 120 км дальше но и едет этот поезд эти 120км на 3 часа дольше! + это общий вагон а не купе + зарплаты в незалежной в разы ниже чем в Европе + на поддержку и обновление инфраструктуры тратятся судя по состоянию тоже поменьше.
Так что да - надо еще поднять цены, опустить сервис и уменьшить скорость. Омелян утшый министр транспорта)))
Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:47
А можна зробити баланс. Ціна квитка в + два рази- зарплата Укралварцова і всіх топів залізниць в - два рази. Дивись і залізниця прибутковою стане.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:01
Дикий не Дикий У меня есть все основания полагать, что зарплата их не основной доход, так детям на конфеты
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:11
Можливо, але треба починати з малого. А то завжди гра в одні ворота. Бісить всЯ та кодла.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:59
Для сравнения, дочка в Рим решила прогуляться на свой ДР. Самолет Киев- Варшава-Рим, туда обратно 4 тыс.грн. Как вариант к вагонам приделать крылья, пустить стюардес вместо проводников и изображать самолет
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:20
"Залізниця, у спідниці ходить провідниця" :)
Подивіться кліп про нашу УЗ
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:36
Мне, как особо незнающему очень хочется узнать:
Как повлияет увеличение транспортных расходов на минимальный прожиточный минимум в Украине?
Или напёрсточники вновь, отдельным пунктом выведут "транспортные субсидии"?
Будут ли окончательно проданы рельсы и сданы на металлолом "молодой командой"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:25
А качество перевозок изменится?Об этом ни слова.Конечно,нет.Не для того же цены повышаются.Кто ездил,знает,одна из главных проблем,но не единственная-вентиляция,её просто нет.Летом практически невозможно ездить,можно задохнуться.и окна не открываются!Кондиционеры не работают никогда.А повысить цены-это не сложно.Они их уже повышают на 20%.Это тоже реформа.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:56
Ну фантастику какую-то пишете. Сколько ж у вас машина кушает? Возьмём Ивано-Франковск - с коллегами махнули в Буковель на выходные. Киев-Пассажирский - Ивано-Франковск 162 грн в одну сторону плацкарт. На 4х машиной с моим расходом газа литров 12- за 640 грн в одну сторону мы бы никак не доехали. И не проводишь за рулём 10 часов. О какой экономии вы говорите, да ещё и вдвое- неясно. Никогда на машине не было выгоднее поезда. Иногда удобнее, но дороже всегда. И это на газу. На бензине хоть пять человек посади, а дороже будет намного
Востаннє редагувалось SMOKE в П'ят 08 лют, 2019 22:05, всього редагувалось 1 раз.
Зараз переглядають цей форум: SMOKE, Тракторист і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|