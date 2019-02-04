«Укрзалізниця»: вартість квитків треба підняти удвічі

Scotch написав:А качество перевозок изменится?Об этом ни слова.Конечно,нет.Не для того же цены повышаются.Кто ездил,знает,одна из главных проблем,но не единственная-вентиляция,её просто нет.Летом практически невозможно ездить,можно задохнуться.и окна не открываются!Кондиционеры не работают никогда.А повысить цены-это не сложно.Они их уже повышают на 20%.Это тоже реформа.
Это правда- вагоны просто позор. Но если будем платить по 160грн за билет, что очевидно дешевле грязи за 700км дороги- они не изменятся