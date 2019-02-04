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«Укрзалізниця»: вартість квитків треба підняти удвічі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:03
Scotch написав:
А качество перевозок изменится?Об этом ни слова.Конечно,нет.Не для того же цены повышаются.Кто ездил,знает,одна из главных проблем,но не единственная-вентиляция,её просто нет.Летом практически невозможно ездить,можно задохнуться.и окна не открываются!Кондиционеры не работают никогда.А повысить цены-это не сложно.Они их уже повышают на 20%.Это тоже реформа.
Это правда- вагоны просто позор. Но если будем платить по 160грн за билет, что очевидно дешевле грязи,за 700км дороги- они не изменятся
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SMOKE
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:59
Пассажирские перевозки всегда были убыточными, основная прибыль получалась за счет грузовых перевозок. "Укрзалiзниця" всегда показывало высокую прибыль. Но сейчас перед министром стоит другое задание: уничтожить инфраструктуру страны. Что поделать внешние кредиты - внешнее управление
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alex7gk
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