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«Укрзалізниця»: вартість квитків треба підняти удвічі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:03
Scotch написав:
А качество перевозок изменится?Об этом ни слова.Конечно,нет.Не для того же цены повышаются.Кто ездил,знает,одна из главных проблем,но не единственная-вентиляция,её просто нет.Летом практически невозможно ездить,можно задохнуться.и окна не открываются!Кондиционеры не работают никогда.А повысить цены-это не сложно.Они их уже повышают на 20%.Это тоже реформа.
Это правда- вагоны просто позор. Но если будем платить по 160грн за билет, что очевидно дешевле грязи,за 700км дороги- они не изменятся
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SMOKE
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 22:59
Пассажирские перевозки всегда были убыточными, основная прибыль получалась за счет грузовых перевозок. "Укрзалiзниця" всегда показывало высокую прибыль. Но сейчас перед министром стоит другое задание: уничтожить инфраструктуру страны. Что поделать внешние кредиты - внешнее управление
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alex7gk
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Додано: Суб 09 лют, 2019 09:57
Дивіться сторінку 21 цього звіту. Наприклад, за перше півріччя 2018 збитки від міжміських пасажирських перевезень 2.5 млрд. грн, приміських - 2.8 млрд. Якщо детальніше подивитися, то пасажири покривають трошки більше 50% міжміських перевезень, а з приміськими взагалі караул - менше 10%. Чистий прибуток - за рахунок вантажних перевезень. Так само, як і у випадку з Нафтогазом - це не благочинна організація!
SMOKE написав:
Ну фантастику якусь пишете. Скільки ж у вас машина їсть? Візьмемо Івано-Франківськ - з колегами махнули в Буковель на вихідні. Київ-Пасажирський - Івано-Франківськ 162 грн в одну сторону плацкарт. На 4-х машиною з моїм витратою газу літрів 12- за 640 грн в одну сторону ми б ніяк не доїхали. І не проводиш за кермом 10 годин. Про яку економію ви говорите, та ще й вдвое- неясно. Ніколи на машині не було вигідніше поїзда. Іноді зручніше, але дорожче завжди. І це на газу. На бензині хоч п'ять чоловік посади, а дорожче буде набагато
Це ви ще не враховуєте амортизацію та ремонт автомобіля і роботу водія. Ну водій ще ладно, якщо ви сам собі водій, а от автомобілі небезплатні й ремонт теж небезплатний.
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Додано: Суб 09 лют, 2019 13:02
0mage0 написав:
Дивіться сторінку 21 цього звіту. Наприклад, за перше півріччя 2018 збитки від міжміських пасажирських перевезень 2.5 млрд. грн, приміських - 2.8 млрд. Якщо детальніше подивитися, то пасажири покривають трошки більше 50% міжміських перевезень, а з приміськими взагалі караул - менше 10%. Чистий прибуток - за рахунок вантажних перевезень. Так само, як і у випадку з Нафтогазом - це не благочинна організація!
Не нужно мне смотреть на это. И вам тоже. Объясню - для начала посмотрите на общие расходы компании. 50% из них (20 млрд грн за полгода) составляет фонд оплаты труда, при этом 60% всех сотрудников УЗ обслуживает единую и для пассажирских, и для грузовых перевозок железнодорожную инфраструктуру.
Соответственно, результат прибыльности, или убыточности разных направлений деятельности есть результатом ручного разнесения затрат по внутренней методике, не известной ни вам, ни мне.
Это не бухгалтерский и не налоговый учет, это некая внутренняя оценка для руководства, которой можно манипулировать для достижения преследуемых целей.
Сегодня стоит задача повысить цены на билеты - распределяют больше общепроизводственных затрат на пассажирские перевозки. Завтра необходимо будет обосновать повышение тарифа для промышленности - распределят больше на грузовые перевозки...
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zРадио
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Додано: Суб 09 лют, 2019 13:36
zРадио написав:
Не потрібно мені дивитися на це. І вам теж. Поясню - для початку подивіться на загальні витрати компанії. 50% з них (20 млрд грн за півроку) становить фонд оплати праці, при цьому 60% всіх співробітників УЗ обслуговує єдину і для пасажирських, і для вантажних перевезень залізничну інфраструктуру.
Відповідно, результат прибутковості, або збитковості різних напрямків діяльності є результатом ручного рознесення витрат за внутрішньою методикою, не відомої ні вам, ні мені.
Це не бухгалтерський і не податковий облік, це якась внутрішня оцінка для керівництва, якої можна маніпулювати для досягнення переслідуваних цілей.
Сьогодні стоїть завдання підвищити ціни на квитки - розподіляють більше загальновиробничих витрат на пасажирські перевезення. Завтра необхідно буде обґрунтувати підвищення тарифу для промисловості - розподілять більше на вантажні перевезення ...
Я не думаю, що все настільки зманіпульовано, як ви описуєте, але певно, що відокремити інфраструктуру, вантажі та пасажирів буває важко в одній конторі. Пропоную розділити Укрзалізницю на 3 компанії - одна хай обслуговує інфраструктуру і бере з інших двох плату за користування, а дві решта перевозять відповідно пасажирів та вантажі. Всі три мають бути прибутковими. Або хоча б в нуль працювати.
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Додано: Суб 09 лют, 2019 15:41
0mage0 написав: zРадио написав:
Не потрібно мені дивитися на це. І вам теж. Поясню - для початку подивіться на загальні витрати компанії. 50% з них (20 млрд грн за півроку) становить фонд оплати праці, при цьому 60% всіх співробітників УЗ обслуговує єдину і для пасажирських, і для вантажних перевезень залізничну інфраструктуру.
Відповідно, результат прибутковості, або збитковості різних напрямків діяльності є результатом ручного рознесення витрат за внутрішньою методикою, не відомої ні вам, ні мені.
Це не бухгалтерський і не податковий облік, це якась внутрішня оцінка для керівництва, якої можна маніпулювати для досягнення переслідуваних цілей.
Сьогодні стоїть завдання підвищити ціни на квитки - розподіляють більше загальновиробничих витрат на пасажирські перевезення. Завтра необхідно буде обґрунтувати підвищення тарифу для промисловості - розподілять більше на вантажні перевезення ...
Я не думаю, що все настільки зманіпульовано, як ви описуєте, але певно, що відокремити інфраструктуру, вантажі та пасажирів буває важко в одній конторі. Пропоную розділити Укрзалізницю на 3 компанії - одна хай обслуговує інфраструктуру і бере з інших двох плату за користування, а дві решта перевозять відповідно пасажирів та вантажі. Всі три мають бути прибутковими. Або хоча б в нуль працювати.
Я бы поддержал идею, немного дополнив - одна государственная компания, эксплуатирующая инфраструктуру, несколько частных компаний в сегменте грузовых перевозок и одна государственная + несколько частных компаний в сегменте пассажирских перевозок.
Почему на пассажирских перевозках должна остаться государственная компания - чтобы осознанно, работая в убыток на бюджетной помощи, покрывать стратегически важные государственные маршруты, от которых частные компании могут отказываться по причине неудовлетворенности их экономикой
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Додано: Суб 09 лют, 2019 23:49
alex7gk написав:Пассажирские перевозки всегда были убыточными
, основная прибыль получалась за счет грузовых перевозок. "Укрзалiзниця" всегда показывало высокую прибыль. Но сейчас перед министром стоит другое задание: уничтожить инфраструктуру страны. Что поделать внешние кредиты - внешнее управление
Пять самых прибыльных поездов 2017 года:
- №5/6 Киев — Москва — 11 вагонов, 77% заселенности, 154 млн прибыли;
- №23/24 Одесса — Москва — 10 вагонов, 89% заселенности, 98 млн прибыли;
- №105/106 Киев — Одесса — 17 вагонов, 95% заселенности, 47 млн прибыли;
- №91/92 Киев — Львов — 15 вагонов, 87% заселенности, 29,7 млн прибыли;
- №53/54 Киев — Санкт-Петербург — 11 вагонов, 65% заселенности, 20 млн прибыли
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Додано: Чет 14 лют, 2019 10:13
SMOKE написав:
Ну фантастику какую-то пишете. Сколько ж у вас машина кушает? Возьмём Ивано-Франковск - с коллегами махнули в Буковель на выходные. Киев-Пассажирский - Ивано-Франковск 162 грн в одну сторону плацкарт. На 4х машиной с моим расходом газа литров 12- за 640 грн в одну сторону мы бы никак не доехали. И не проводишь за рулём 10 часов. О какой экономии вы говорите, да ещё и вдвое- неясно. Никогда на машине не было выгоднее поезда.
Иногда удобнее, но дороже всегда. И это на газу. На бензине хоть пять человек посади, а дороже будет намного
Позволю себе не согласиться с этим заявлением.
Сильно зависит от конкретной ситуации, понятное дело есть свои риски и амортизация тоже играет роль, трудно всё учесть. Но в краткосрочной перспективе машина вполне может быть выгоднее (затраты на билет против затрат на топливо).
К примеру в Москву ехать 850км, у меня расход по Киеву около 9л газа, если средний расход посчитать как 10л и цену взять по 12грн (сейчас дешевле, но за пределами Киева может быть иначе) то выйдет 1020грн, а место в плацкарте сейчас стоит 1700грн и ехать 13:30, тогда как на машине 10:30 (но ещё таможня, хотя и вещей больше можно взять).
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:29
SMOKE написав: jeugen написав:zРадио
От як не странно. Але я повністтю з Вами згоден. Зважаючи на з/п цього керівництва - вони власноруч мали ловити ворів за руку.
Тому, здавання в оренду або в тимчасове використання шматків майна і напрямів Укрзалізниці - це, мабуть единий вивід підприємства з тіні.
Але, що до тарифів - я не погоджуюсь з будь-яким тарифом, який перевищує вартість подорожі легковим автомобілем.
Зараз - подорожуючи не легковому автомобілі удвох - ми повністтю вписуємось в вартість квитків на потяг. А якщо вчотирьох - то в 2-рази дешевше ніж потягом. Якість теперішніх дорогіг можна співставити з удобством на місці прибуття. Взаємозаміняєні.
Ну фантастику какую-то пишете. Сколько ж у вас машина кушает? Возьмём Ивано-Франковск - с коллегами махнули в Буковель на выходные. Киев-Пассажирский - Ивано-Франковск 162 грн в одну сторону плацкарт. На 4х машиной с моим расходом газа литров 12- за 640 грн в одну сторону мы бы никак не доехали. И не проводишь за рулём 10 часов. О какой экономии вы говорите, да ещё и вдвое- неясно. Никогда на машине не было выгоднее поезда. Иногда удобнее, но дороже всегда. И это на газу. На бензине хоть пять человек посади, а дороже будет намного
Не знаю, як там справи з Івано-Франковськом, але в моїх напрямах авто виходить дешевше.
Для прикладу:
- Вартість купейного квитка Київ-Дніпро - 560грн. Якщо нас 3-є - то це виходить 1 680грн в одну сторону;
- Відстань від Залізничного вокзалу в Києві до Дніпровського через Решетилівку - 473км;
- Вартість 95-го бензина - 25грн/л. Витрата пального автомобілем - 8л/100км;
- Таким чином автомобіль на бензині проїжджає цю відстань за 946грн, а це менше вартості 2-х китків;
- Тривалість поїздки автомобілем - 7 год. Витрати на амортизацію автомобіля за 500км, або 7 годин - 170грн(компенсація обслуговування)+ 10грн(амортизація втрати в вартості автомобіля за цей час) = 180грн;
- Загальна вартість поїздки автомобілем на бензині - 1 126грн, що на 6грн дорожче ніж потягом;
Витрати на компенсацію послуг водія я не враховую - бо витрачаю свій час як в потязі так і в автомобілі. За основу взято вартість квитка купейного вагону по 2-м причинам:
- в зручниий для мене час відправлення є тільки такі вагони. (потяг 080К);
- в автомобілі, як і в купе, повз тебе ніхто не шастає і зайвий галас з сусіднього автомобіля не заважає.
Ситуація з поїздками в Кропивницький - аналогічна. А я-то зараз їжджу на газу, що ще на 40% зменшує вартість пересування.
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