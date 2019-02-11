«Укрзалізниця»: вартість квитків треба підняти удвічі

Додано: Чет 14 лют, 2019 11:29

SMOKE написав: jeugen написав: zРадио

От як не странно. Але я повністтю з Вами згоден. Зважаючи на з/п цього керівництва - вони власноруч мали ловити ворів за руку.

Тому, здавання в оренду або в тимчасове використання шматків майна і напрямів Укрзалізниці - це, мабуть единий вивід підприємства з тіні.

Але, що до тарифів - я не погоджуюсь з будь-яким тарифом, який перевищує вартість подорожі легковим автомобілем.

Зараз - подорожуючи не легковому автомобілі удвох - ми повністтю вписуємось в вартість квитків на потяг. А якщо вчотирьох - то в 2-рази дешевше ніж потягом. Якість теперішніх дорогіг можна співставити з удобством на місці прибуття. Взаємозаміняєні. От як не странно. Але я повністтю з Вами згоден. Зважаючи на з/п цього керівництва - вони власноруч мали ловити ворів за руку.Тому, здавання в оренду або в тимчасове використання шматків майна і напрямів Укрзалізниці - це, мабуть единий вивід підприємства з тіні.Але, що до тарифів - я не погоджуюсь з будь-яким тарифом, який перевищує вартість подорожі легковим автомобілем.Зараз - подорожуючи не легковому автомобілі удвох - ми повністтю вписуємось в вартість квитків на потяг. А якщо вчотирьох - то в 2-рази дешевше ніж потягом. Якість теперішніх дорогіг можна співставити з удобством на місці прибуття. Взаємозаміняєні.

Ну фантастику какую-то пишете. Сколько ж у вас машина кушает? Возьмём Ивано-Франковск - с коллегами махнули в Буковель на выходные. Киев-Пассажирский - Ивано-Франковск 162 грн в одну сторону плацкарт. На 4х машиной с моим расходом газа литров 12- за 640 грн в одну сторону мы бы никак не доехали. И не проводишь за рулём 10 часов. О какой экономии вы говорите, да ещё и вдвое- неясно. Никогда на машине не было выгоднее поезда. Иногда удобнее, но дороже всегда. И это на газу. На бензине хоть пять человек посади, а дороже будет намного Ну фантастику какую-то пишете. Сколько ж у вас машина кушает? Возьмём Ивано-Франковск - с коллегами махнули в Буковель на выходные. Киев-Пассажирский - Ивано-Франковск 162 грн в одну сторону плацкарт. На 4х машиной с моим расходом газа литров 12- за 640 грн в одну сторону мы бы никак не доехали. И не проводишь за рулём 10 часов. О какой экономии вы говорите, да ещё и вдвое- неясно. Никогда на машине не было выгоднее поезда. Иногда удобнее, но дороже всегда. И это на газу. На бензине хоть пять человек посади, а дороже будет намного

Не знаю, як там справи з Івано-Франковськом, але в моїх напрямах авто виходить дешевше.Для прикладу:- Вартість купейного квитка Київ-Дніпро - 560грн. Якщо нас 3-є - то це виходить 1 680грн в одну сторону;- Відстань від Залізничного вокзалу в Києві до Дніпровського через Решетилівку - 473км;- Вартість 95-го бензина - 25грн/л. Витрата пального автомобілем - 8л/100км;- Таким чином автомобіль на бензині проїжджає цю відстань за 946грн, а це менше вартості 2-х китків;- Тривалість поїздки автомобілем - 7 год. Витрати на амортизацію автомобіля за 500км, або 7 годин - 170грн(компенсація обслуговування)+ 10грн(амортизація втрати в вартості автомобіля за цей час) = 180грн;- Загальна вартість поїздки автомобілем на бензині - 1 126грн, що на 6грн дорожче ніж потягом;Витрати на компенсацію послуг водія я не враховую - бо витрачаю свій час як в потязі так і в автомобілі. За основу взято вартість квитка купейного вагону по 2-м причинам:- в зручниий для мене час відправлення є тільки такі вагони. (потяг 080К);- в автомобілі, як і в купе, повз тебе ніхто не шастає і зайвий галас з сусіднього автомобіля не заважає.Ситуація з поїздками в Кропивницький - аналогічна. А я-то зараз їжджу на газу, що ще на 40% зменшує вартість пересування.