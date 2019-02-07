RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
День фінансів, 7 лютого: валютні
зміни для населення і...

День фінансів, 7 лютого: валютні зміни для населення і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 02:25

День фінансів, 7 лютого: валютні зміни для населення і...

Пропонуємо до обговорення:
Що змінює новий закон «Про валюту і валютні операції».

Дивися повний текст День фінансів, 7 лютого: валютні зміни для населення і бізнесу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87161
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 02:25

AHTUNG ! Страна на пороге грандиозного шухера, вспоминаем лето 2008, "кризис нас обойдет стороной" - даешь доллар по 4,50, а уже осенью доллар предлагали по 9-10 грн.

Товарищам надо вывезти награбленное - выборы впереди - ведь всякое может быть. Пусть народ скинется дешевым евро и долларом. А вот отмена обязательной продажи экспортной выручки как раз создаст дефицит валюты вдвойне - отсюда срочно выведут, а сюда не заведут. ЗАНАВЕС !

П.С. Ждем осенью доллар по 80 грн !!!
agcsc
 
Повідомлень: 355
З нами з: 01.03.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У "Нафтогазі" стверджують, що ціна газу для населення на... 1, 2
R2 » Чет 07 лют, 2019 14:32
14 419
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 00:12
Roman Tik
З лютого кияни повинні будуть сплачувати за весь об’єм... 1 ... 6, 7, 8
R2 » Сер 06 лют, 2019 11:59
77 4560
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 17:12
budivelnik
Закон «Про валюту»: що змінюється для населення...
R2 » Чет 07 лют, 2019 10:33
3 107
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 14:40
osya1964

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.