Що змінює новий закон «Про валюту і валютні операції».
Дивися повний текст День фінансів, 7 лютого: валютні зміни для населення і бізнесу.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 02:25
День фінансів, 7 лютого: валютні зміни для населення і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст День фінансів, 7 лютого: валютні зміни для населення і бізнесу.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 02:25
AHTUNG ! Страна на пороге грандиозного шухера, вспоминаем лето 2008, "кризис нас обойдет стороной" - даешь доллар по 4,50, а уже осенью доллар предлагали по 9-10 грн.
Товарищам надо вывезти награбленное - выборы впереди - ведь всякое может быть. Пусть народ скинется дешевым евро и долларом. А вот отмена обязательной продажи экспортной выручки как раз создаст дефицит валюты вдвойне - отсюда срочно выведут, а сюда не заведут. ЗАНАВЕС !
П.С. Ждем осенью доллар по 80 грн !!!
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