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Intel готує восьмиядерний
процесор Core i9-9980HK для...

Intel готує восьмиядерний процесор Core i9-9980HK для...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 02:32

Intel готує восьмиядерний процесор Core i9-9980HK для...

Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Intel, за повідомленнями джерел мережі, готує до випуску потужний процесор, розрахований на використання в портативних комп'ютерах.

Дивися повний текст Intel готує восьмиядерний процесор Core i9-9980HK для ноутбуків.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 02:32

Как же уже достали эти "поколения" с псевдоапгрейдами. Помнится когда сменил 486х на Pentium MMX, вот это был рывок, сейчас уже 7,8,9 поколение... Жду квантовые кубиты !!!
agcsc
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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