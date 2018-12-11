Корпорація Intel, за повідомленнями джерел мережі, готує до випуску потужний процесор, розрахований на використання в портативних комп'ютерах.
Дивися повний текст Intel готує восьмиядерний процесор Core i9-9980HK для ноутбуків.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 лют, 2019 02:32
Intel готує восьмиядерний процесор Core i9-9980HK для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Intel готує восьмиядерний процесор Core i9-9980HK для ноутбуків.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 02:32
Как же уже достали эти "поколения" с псевдоапгрейдами. Помнится когда сменил 486х на Pentium MMX, вот это был рывок, сейчас уже 7,8,9 поколение... Жду квантовые кубиты !!!
|