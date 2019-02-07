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АМКУ перевірить економічну
обґрунтованість підвищення...

АМКУ перевірить економічну обґрунтованість підвищення...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:48

АМКУ перевірить економічну обґрунтованість підвищення...

Пропонуємо до обговорення:
Харківське територіальне відділення Антимонопольного комітету перевіряє правомірність підвищення оплати у Харківському метрополітені.

Дивися повний текст АМКУ перевірить економічну обґрунтованість підвищення тарифу в Харківському метро.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:48

Как-то не логично. В Киеве все по 8 грн. и никто не собирается проверять обоснованность тарифов. И это касается не только проезда. Любые цены на услуги берутся "с потолка"
pobytt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:51

Единственная цель, которую я вижу в такой проверке - это окончательное закрепление нового тарифа, что бы никто не рыпался
pobytt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:38

  pobytt написав:Как-то не логично. В Киеве все по 8 грн. и никто не собирается проверять обоснованность тарифов. И это касается не только проезда. Любые цены на услуги берутся "с потолка"

В Киеве наверно всё по процедуре, разносят по кабинетам соответствующее согласование и все проходит гладко, а в Харькове решили пойти против системы :) и в статье об этом четко написано "Харьковским областным территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины проект вышеуказанного решения не согласовывался".
А вот надземный транспорт наверно все сделал по процедуре, т.к. там тоже повысили стоимость проезда с 4грн. до 6грн., но в статье почему-то только метро упомянули...
Cactus
 
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