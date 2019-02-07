Харківське територіальне відділення Антимонопольного комітету перевіряє правомірність підвищення оплати у Харківському метрополітені.
Дивися повний текст АМКУ перевірить економічну обґрунтованість підвищення тарифу в Харківському метро.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:48
АМКУ перевірить економічну обґрунтованість підвищення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст АМКУ перевірить економічну обґрунтованість підвищення тарифу в Харківському метро.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:48
Как-то не логично. В Киеве все по 8 грн. и никто не собирается проверять обоснованность тарифов. И это касается не только проезда. Любые цены на услуги берутся "с потолка"
Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:51
Единственная цель, которую я вижу в такой проверке - это окончательное закрепление нового тарифа, что бы никто не рыпался
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:38
В Киеве наверно всё по процедуре, разносят по кабинетам соответствующее согласование и все проходит гладко, а в Харькове решили пойти против системы и в статье об этом четко написано "Харьковским областным территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины проект вышеуказанного решения не согласовывался".
А вот надземный транспорт наверно все сделал по процедуре, т.к. там тоже повысили стоимость проезда с 4грн. до 6грн., но в статье почему-то только метро упомянули...
|