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В ДФС нагадали, коли репетитори
мають задекларувати доходи

В ДФС нагадали, коли репетитори мають задекларувати доходи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:35

В ДФС нагадали, коли репетитори мають задекларувати доходи

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ДФС.

Дивися повний текст В ДФС нагадали, коли репетитори мають задекларувати доходи.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:35

А если люди собирают по мусорникам бутылки и макулатуру, то им тоже за эту прибыль налоги платить?
p_a_l
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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