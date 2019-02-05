Про це повідомляє ДФС.
Дивися повний текст В ДФС нагадали, коли репетитори мають задекларувати доходи.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:35
В ДФС нагадали, коли репетитори мають задекларувати доходи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В ДФС нагадали, коли репетитори мають задекларувати доходи.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:35
А если люди собирают по мусорникам бутылки и макулатуру, то им тоже за эту прибыль налоги платить?
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